Life is Strange: Remastered Collection Gameplay Vorschau stellt die Verbesserungen vor

Square Enix präsentiert eine fünfminütige Life is Strange: Remastered Collection Gameplay Vorschau, die euch die zahlreichen Verbesserungen der Life is Strange Remastered Collection vorstellen.

Die Life is Strange: Remastered Collection ist ab dem 1. Februar 2022 für PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, PC (Steam) sowie Google Stadia erhältlich. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sind kompatibel mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S und können auch auf diesen Plattformen erworben werden. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.