LEGO Star Wars #75389 Dunkler Millennium Falke Test: Wenn das Böse fliegen lernt

Habt ihr euch jemals gefragt, was passiert, wenn man die bekannteste Schrottmühle der Galaxis einmal komplett durch den Fleischwolf der dunklen Seite dreht? Mit dem Set 75389 Dunkler Millenium Falke liefert LEGO die Antwort auf eine Frage, die wir uns ohne das Disney+ Special „Rebuild the Galaxy“ vermutlich nie gestellt hätten. Wir haben uns dieses schwarze Ungetüm für euch ganz genau angeschaut. Hier geht’s zum offiziellen LEGO Shop. Die Story hinter dem Stein: Rebuild the Galaxy Bevor ihr die erste Packung aufreißt, müsst ihr verstehen, warum dieser Falke überhaupt existiert. Vergesst alles, was ihr über den Kanon wisst. In „Rebuild the Galaxy“ wird die Realität durch den sogenannten „Cornerstone“ komplett auf den Kopf gestellt. Gute Charaktere werden böse, Ikonen werden umgedeutet. Der Millennium Falke ist hier kein Symbol der Hoffnung mehr, sondern das fliegende Hauptquartier einer finsteren Sith-Truppe unter der Führung von Darth Devastator. Besonders cool für euch zu wissen: Das Set ist kein bloßes Farbexperiment. Es greift jahrelange Fan-Theorien auf, allen voran den Mythos um Darth Jar Jar, und macht sie offiziell baubar. Es ist eine Hommage an die Kreativität der Community, verpackt in 1.579 Steine.

Technische Eckdaten im Überblick Das Modell ist ein massives Spielset der Oberklasse. Hier sind die harten Fakten, die ihr vor dem Kauf kennen solltet: Merkmal Details Set-Nummer 75389 Teileanzahl 1.579 Minifiguren 6 (alle exklusiv) Altersfreigabe 10+ Jahre Besonderheiten Trans-rote Cockpitscheibe, Todesstern-Laser-Schüssel Das Set: Stabil, düster, durchdacht Ihr dürft euch auf eine Bauzeit von etwa fünf bis sieben Stunden einstellen. Dabei führt euch LEGO -wie wir es schon aus unserer Kindheit kennen mittels Plan – durch verschiedene Phasen. Das Fundament aus Technik-Elementen Der Bau startet mit einem massiven Kreuz aus Technic-Bricks. Das mag für ein System-Set erst einmal ungewohnt klingen, sorgt aber dafür, dass ihr den Falken später problemlos mit einer Hand hochheben könnt, ohne dass er in sich zusammenbricht. Hier trefft ihr auch auf die ersten dunkelroten Akzente, die das Schwarz des Rumpfes später auflockern werden. Das Innenleben und die Seitenwände Sobald das „Fundament“ steht, füllt ihr das Schiff mit Leben. Ihr baut den Antrieb, die Navigationscomputer und – ein Muss für jeden Falken – den Dejarik-Tisch. In dieser Version ist das Holoschach-Feld natürlich in düsteren Farben gehalten. Die Seitenwände entstehen durch eine geschickte Kombination aus Bricks und Slopes, um die typische Scheibenform des YT-1300 Frachters zu erreichen. Innovation bei den Deckpaneelen Hier werdet ihr eine echte Verbesserung bemerken. Wer ältere Modelle des Falken besitzt, kennt das Problem mit wackeligen Paneelen. Bei der Nummer 75389 nutzt LEGO ein neues Verriegelungssystem. Die sechs großen Paneele werden mit Clips und kleinen Sicherungsstäben fixiert. Das erfordert beim Bau zwar etwas mehr Fingerspitzengefühl, aber das Ergebnis ist bombenfest. Ihr könnt das Schiff also auch mal steiler in die Kurve legen, ohne dass Teile abfallen. Design-Analyse: Die Ikonographie des Bösen Das Design-Team rund um César Soares hat hier ganze Arbeit geleistet, um den Look des Falken zu „korrumpieren“. Farbgebung: Wo früher hellgraue Platten dominierten, herrscht jetzt tiefes Schwarz (Obsidian-Look). Die Akzente in Dark Red und die trans-roten Triebwerke am Heck lassen das Schiff bösartig glühen.

Die Todesstern-Schüssel: Die klassische Radarschüssel wurde durch eine Miniaturversion des Todesstern-Superlasers ersetzt. Ein grünes Laser-Element in der Mitte macht sofort klar: Dieses Schiff kommuniziert nicht nur, es droht.

Das Cockpit: Die neue trans-rote Verglasung sorgt dafür, dass die Sith im Inneren mysteriös verborgen bleiben, während sie durch die Galaxis jagen.

Die Stars des Sets: Die exklusiven Minifiguren Seien wir ehrlich: Viele von euch werden dieses Set allein wegen der Figuren haben wollen. Und LEGO enttäuscht hier nicht. Darth Jar Jar: Der heimliche Star. Mit gelben Sith-Augen, einer schwarzen Robe und einem roten Lichtschwert wird ein jahrelanges Internet-Meme endlich Realität. Die Bedruckung ist erstklassig und fängt das Wesen des „bösen“ Gungans perfekt ein.

Jedi Vader: Die totale Umkehrung. Anakin in weißer Rüstung mit blauem Lichtschwert. Unter dem Helm findet ihr ein freundliches Gesicht, das stark an den erlösten Anakin aus „Die Rückkehr der Jedi-Ritter" erinnert.

Beach Luke: Für den nötigen Humor sorgt ein tiefenentspannter Luke Skywalker im Urlaubs-Look. Mit buntem Hemd, blauer Milch und der Japor-Schnitzerei um den Hals ist er ein absolutes Highlight für jede Sammlung.

Darth Rey & Darth Dev: Rey kommt mit ihrem bekannten faltbaren Doppelklingen-Lichtschwert in schwarzer Kluft daher. Dev Greebling (Darth Devastator) überzeugt durch eine detailreiche Rüstung und einen bedruckten silbernen Arm.

Kopfgeldjäger C-3PO: Mit roten Augen und einem schwarzen Arm wirkt der sonst so ängstliche Protokolldroide hier richtig gefährlich – und trägt sogar einen Blaster.

Spielerische Freiheit: Die Galaxis in euren Händen Was den Dunklen Millennium Falken so besonders macht, ist die Art und Weise, wie ihr mit ihm interagieren könnt. Ihr dürft euch nicht nur auf ein reines Ausstellungsstück freuen, sondern auf ein echtes Action-Zentrum. Die federunterstützten Shooter an der Unterseite lassen sich dezent auslösen, um Rebellen-Abfangjäger in die Flucht zu schlagen, während die rotierenden Quad-Laserkanonen auf der Ober- und Unterseite einen vollen 360-Grad-Schutz bieten. Durch das abnehmbare Kanonenmodul könnt ihr eure Minifiguren direkt in das Geschehen integrieren und sie die Geschütze manuell bedienen lassen. Dank des neuen, extrem stabilen Verriegelungssystems der Paneele dürft ihr das Schiff sogar für gewagte Überkopf-Manöver nutzen, ohne dass das Innenleben herausfällt. Ob ihr nun eine dramatische Rettungsmission aus der Bordzelle inszeniert oder Darth Jar Jar auf seinem Thron finstere Pläne schmieden lasst – die zahlreichen Klappmechanismen und das modulare Interieur laden dazu ein, die Geschichte von „Rebuild the Galaxy“ immer wieder neu zu schreiben.

LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke Test-Fazit Der LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke ist weit mehr als nur eine farbliche Variante eines altbekannten Klassikers. Er ist ein mutiges und innovatives Set, das die Grenzen dessen, was wir von der Star Wars Lizenz erwarten, massiv erweitert. Durch die Verbindung einer absolut ikonischen Form mit einem radikal neuen, humorvollen Konzept und einer herausragenden Auswahl an exklusiven Minifiguren hat LEGO ein Produkt geschaffen, das sowohl langjährige Nostalgiker:innen als auch neue Fans anspricht, die frischen Wind in ihren Regalen suchen. Ihr dürft dieses Set als eine wahre Feier der Kreativität betrachten. Es erinnert uns eindrucksvoll daran, dass Star Wars nicht nur aus in Stein gemeißelten Legenden besteht, sondern ein riesiger Sandkasten für unsere eigene Vorstellungskraft ist. Die technische Ausführung befindet sich auf dem höchsten Stand der aktuellen LEGO-Entwicklung – besonders das neue Verriegelungssystem der Paneele ist eine Antwort auf jahrelange Wünsche der Community nach mehr Stabilität. Auch wenn die schwarze Oberfläche eine gewisse Disziplin bei der Pflege und Staubbekämpfung von euch verlangt, entschädigt die optische Präsenz des „Dark Falcon“ für jeden Handgriff mit dem Pinsel. Für Eltern bietet das Set eine enorme Robustheit und hohen Spielwert für die nächste Generation kleiner Baumeister:innen. Sammler:innen hingegen kommen an diesem Set allein wegen der historischen Einzigartigkeit von Figuren wie Darth Jar Jar oder Jedi Vader kaum vorbei. Es ist ein Unikat in der über 25-jährigen Geschichte von LEGO Star Wars und fängt den Zeitgeist der Popkultur perfekt ein. Wenn ihr bereit seid, euch auf die dunkle Seite der Macht einzulassen, werdet ihr mit einem der charmantesten und handwerklich solidesten Sets der letzten Jahre belohnt, das in keiner gut sortierten Galaxis fehlen sollte. Von mir gibt’s eine klare Empfehlung – die 10 von 10 wird nur durch den verhältnismäßig hohen Preis und die bekannte Grundkonstruktion des Millinium Falken verhindert.