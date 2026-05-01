Hotel GUT Trattlerhof & Chalets****s – Bergeweise Urlaubsvergnügen zwischen See, Bike, Golf & Berg

Es war einmal. Und ist noch immer. Seit 1642 wird im Hotel GUT Trattlerhof & Chalets****s das gute Leben zelebriert. Damals wie heute. Ein Gutshof, der die schönsten Dinge zusammenbringt: Natur, Bewegung, Genuss und dieses Gefühl, das man wohl nur so nennen kann: „I feel GUT“.

Neu im Sommer 2026: Noch mehr Möglichkeiten, genau das auszukosten. Zwei neue Bike-Trails, inkludiertes Greenfee für die Hof-Gäste und die Kärnten & Sonnenschein Card machen den Trattlerhof zum Ausgangspunkt für bergeweise Urlaubsvergnügen. Von Mai bis Anfang Juni sowie im Oktober und November ist ein Thermeneintritt inklusive. Zusätzlich gibt es in der Therme St. Kathrein im Sommer 4=2, die Vier-Stunden-Karte zum Preis der Zwei-Stunden-Karte (für Therme und Therme + Sauna).

Wenn die Sonne über den Kärntner Nockbergen aufgeht, beginnt ein Sommertag, der sich ganz dicht am Leben anfühlt. Einer, der die Sinne schärft, zum Durchatmen einlädt und die Zeit ein bisschen langsamer werden lässt.

Erlebnisreiche Gutshofvielfalt: Aktiv sein. Oder einfach loslassen.

Der Trattlerhof – das Hotel und die Chalets – ist Rückzugsort und Ausgangspunkt zugleich. Ein einladendes Duett: austoben in den Bergen, die Zeit vertrödeln im Wald-Wellness mit Pool, Sauna und stillen Rückzugsorten. Wer mag, startet aktiv, wer möchte, bleibt im Hier und Jetzt – das ist der neue Luxus.

Wandern und Biken in den sanften Nockbergen bedeutet, Bergluft zu schnuppern, Lebensfreude zu kosten und sich selbst wiederzufinden. Von gemütlichen Wegen bis hin zu aussichtsreichen Gipfeltouren eröffnet sich ein Naturerlebnis, das aktive Momente und besondere Eindrücke verbindet.

Die Nockberge rund um Bad Kleinkirchheim

Vom Talrundweg bis zu Touren auf den Rosennock oder die Wöllaner Nock Runde gehen Gäste auf Tuchfühlung mit der Natur. Dazwischen: Naturlehrwege rund um den Windebensee im UNESCO-Biosphärenpark, barrierefreie Panoramawege und viele gute Gründe, einfach stehen zu bleiben.

Ob Familie, Paar oder Single-Reisender: Urlaub nach Gutshofart heißt auch, den eigenen Weg zu gehen. Lehrtafeln erzählen von Flora und Fauna, während sich der Blick über die Nockberge, zur Turracher Höhe oder bis zum Millstätter See verliert. Geführte Wanderungen, Leihausrüstung und feinst abgestimmte Tourentipps gibt es direkt ab Hof.

Golfen mit Weitblick: „stay here – free golf“

Ein Abschlag, ein Ausblick, ein Moment. Golf am Trattlerhof bedeutet, es sich unverschämt gut gehen zu lassen. Das Greenfee ist ab Sommer 2026 pro Person und Nacht inkludiert. Fairways, die sich in die Landschaft schmiegen und Greens, die von Bergen und Wäldern umgeben sind. Gäste des Hotels GUT Trattlerhof & Chalets profitieren von der Nähe zur Golfarena Bad Kleinkirchheim sowie zu sechs weiteren ausgewählten Plätzen in Kärnten mit 45 Autominuten Entfernung, die Spielmöglichkeiten für Anfänger und Profis bieten. Mit der Alpe-Adria-Golf Card erweitern sie ihren Spielradius auf über 15 Golfanlagen in Kärnten, Italien und Slowenien.

Auf zwei Rädern dem Sommer entgegen

Was die Gäste des Trattlerhofs so reitet? Oft die Lust aufs Biken. Mit über 300 Kilometern Mountainbike-Strecken, 550 Kilometern Genussrouten und mehr als 45 Kilometern Trails zeigt sich die Region als wahres Bike-Eldorado. Als Teil des NOCKBIKE-Partnernetzwerks wird Bad Kleinkirchheim zum idealen Ausgangspunkt für alle, die die Nockberge am liebsten auf zwei Rädern erkunden.

Ein besonderes Highlight: der Flow Country Trail von der Kaiserburg – mit rund 15 Kilometern einer der längsten seiner Art in Europa. Wellen, Anlieger und weite Kurven sorgen für ein flüssiges Fahrerlebnis, das Einsteiger ebenso anspricht wie routinierte Biker. Neu ab Sommer 2026 erweitern zwei zusätzliche Single-Trails das Angebot und bringen noch mehr Dynamik ins Gelände.

Ob entspannt mit dem E-Bike entlang glitzernder Seen oder sportlich auf anspruchsvollen Routen – hier treffen Panorama und Puls aufeinander. Und irgendwo dazwischen wartet die Einkehr – von einem Genuss zum nächsten.

See, Thermen, Familienzeit – tut so GUT

Nur wenige Minuten entfernt vom Trattlerhof: der Millstätter See. Ein Ort, an dem man gern Wurzeln schlagen würde. Baden, Boot fahren oder sich einfach im Trattlerhof Park-Strandbad verträumen. Dazu gesellen sich die zwei ortseigenen Thermen von Bad Kleinkirchheim. Orte zum Leiserwerden, zum Ausatmen und Aufatmen. Und wenn der Tag langsam ausklingt, wird am Gutshof aufgetischt, was Natur und Saison so hergeben – regional, genussvoll und mit viel Gespür für das, was wirklich gut tut.

Und für Familien? Fröhliche Urlaubsideen an jeder Ecke: leichte Wanderwege, Naturerlebnisse und gemeinsame Abenteuer. Am Gutshof spielen Tiere dabei eine ganz besondere Rolle. Vor allem die Ponys sind für viele kleine Gäste das größte Glück. Streicheln, führen oder sogar gemeinsam Pony-Kekse backen – die Ponyfarm ist ein Ort, an dem Kinder ihre Liebe zu Tieren entdecken dürfen. Im hauseigenen Reitstall lernen Anfänger wie Fortgeschrittene den richtigen Umgang mit Pferden – einfühlsam begleitet und ganz im eigenen Tempo.

Ein Kind von Traurigkeit? Sicher nicht im Trattlerhof.

Die Kärnten & Sonnenschein Card: Auch das noch inklusive

Gut zu wissen: Mit der inkludierten Kärnten & Sonnenschein Card eröffnen sich über 100 Ausflugsziele – von täglichen Bergfahrten, Schifffahrten und Panoramastraßen über Erlebnisparks bis zu Thermeneintritten. Eine Karte, die aus Möglichkeiten Erlebnisse macht. Und aus Urlaubstagen echte Gutshofgeschichten.

Ein Gutshof, der verbindet

Das Hotel GUT Trattlerhof & Chalets ist tief mit seiner Geschichte verwurzelt und gleichzeitig ganz im Heute. Ein uriger Gutshof, der mit frischer Modernität daherkommt. Ein Ort, an dem Hofleut´ mit offener Herzlichkeit Gastgeber sind. Ein Ort, der verbindet: Tradition mit Zeitgeist, Natur mit Genuss, Aktivität mit Gelassenheit.

2025 wurde der Trattlerhof mit viel Sorgfalt weiterentwickelt. Ein zentrales Element dabei: die Zimmer. Insgesamt 17 wurden umfassend neugestaltet – nicht, um mehr Kapazitäten zu schaffen, sondern um Bestehendes bewusster zu denken. Räume wurden vergrößert, Strukturen geöffnet und das Wohngefühl spürbar verbessert. Mehr Platz, mehr Licht und eine klare, moderne Linie prägen das neue Erscheinungsbild. Naturmaterialien aus der Region, warme Farben und feine Details verbinden alpinen Charakter mit zeitgemäßem Design. Ein Umbau, der leise wirkt und genau deshalb nachhaltig überzeugt.

Und genau dieses Gefühl nimmt man mit: ankommen, durchatmen und manchmal einfach länger bleiben, als man geplant hat.