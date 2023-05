LEGO Donkey Kong erscheint am 1. August – vier Sets werden verfügbar sein

Donkey Kong gibt es schon so lange wie Mario, aber im August wird es das erste Mal sein, dass er offiziell in Lego-Form erscheint!

Zu LEGO Donkey Kong

Am 1. August fügt der dänische Spielzeughersteller vier Lego Donkey Kong-Sets zur ständig wachsenden Lego Super Mario-Riege hinzu. Diese Sets stammen direkt aus Donkey Kong Country, mit den Verwandten des Gorillas für die Fahrt. Wer Donkey Kong mit der charakteristischen roten DK-Krawatte um den Hals will, bekommt um 60 US-Dollar (60 Euro?) ein Baumhaus, das auch mit Opa Cranky Kong geliefert wird, sowie eine Hängematte und einige Conga-Trommeln für Donkey zum Spielen. Spielt Geld keine Rolle, könnt ihr Diddy Kongs Mine Cart Ride-Set (110 US-Dollar) erstehen. Damit kommen sowohl Diddy Kong, aber auch Funky Kong (der Mechaniker), einen Mole Miner und Zubehör für die Lorenfahrt.

Für 27 US-Dollar bringt Dixie Kongs Jungle Jam Diddys Freundin mit einem Paar Gitarren und Squawks the Parrot auf die Bühne. Damit nicht genug, für 11 US-Dollar ist Rambi the Rhino so ziemlich eine eigenständige Figur. Für Fans ist das klasse, keine Frage! Die Donkey Kong-Figuren schließen sich Mario, Luigi, Princess Peach, einer NES-Replik, einem großen Fragezeichenblock, einem riesigen Bowser-Set an… und erst letzte Woche auch Segas Sonic the Hedgehog (wir berichteten). Was würdet ihr als Nächstes sehen wollen, jetzt, wo LEGO richtig mit seinen Lizenz-Arbeiten loslegt?