Legends of Runeterra bekommt Erweiterung Rise of the Underworlds

Am 30. Juni bekommt Legends of Runeterra die Rise of the Underworlds-Erweiterung. Lest hier mehr darüber!

Über Legends of Runeterra

Legends of Runeterra ist ein kostenloses Spiel (hier geht’s zur Website), das für iOS, Android und Windows-PCs verfügbar ist. Dieses Game im League of Legends-Universum bekommt demnächst eine Erweiterung. Am 30. Juni wird Riot Rise of the Underworlds veröffentlichen – das Update umfasst 40 Karten. Der Patch zielt auch darauf ab, Tonnen von Balance-Änderungen vorzunehmen, um das Metaspiel zu verändern. Hier ein Trailer für euch!