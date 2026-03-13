Legendärer Grusel kehrt zurück: Vertigo Games kündigt The 7th Guest Remake an

Gute Nachrichten für alle Rätselfans und Freund:innen des gepflegten Schauers: Der Klassiker The 7th Guest erhält eine umfassende Neuauflage. Vertigo Games hat das Remake des legendären Mystery-Adventures offiziell angekündigt. Ihr könnt euch noch in diesem Jahr auf eine Rückkehr in das berüchtigte Herrenhaus von Henry Stauf freuen, denn der Titel erscheint für PC, PS 5, Xbox Series und die Nintendo Switch.

Was erwartet euch?

Das Spiel wurde mit moderner Technologie von Grund auf neu entwickelt. Dabei dürft ihr euch auf komplett neu gestaltete Rätsel und Umgebungen freuen, die den Charme des Originals einfangen, aber visuell in der heutigen Zeit ankommen. Ein besonderes Highlight ist der Einsatz von volumetrischen Video-Performances. Durch diese Technik werden die Darbietungen der Schauspieler:innen in echtem 3D direkt in die Spielwelt integriert, was die Begegnungen mit den mysteriösen Gästen besonders unmittelbar und beklemmend wirken lässt.

Die Geschichte führt euch als Teil einer Gruppe von sechs Gästen in das Anwesen des exzentrischen Spielzeugmachers Henry Stauf. Während ihr das Haus erkundet, müsst ihr euch immer schwierigeren Herausforderungen stellen. Ihr dürft jeden Winkel nach Geheimnissen durchsuchen und dabei zusehen, wie sich die Umgebung durch optische Täuschungen und visuelle Effekte vor euren Augen verändert. Die zentrale Frage bleibt dabei stets präsent: Wer ist der siebte Gast und welche dunklen Pläne verfolgt Stauf?