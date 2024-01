Legend of Grimrock kommt nun auch auf Nintendo Switch

Dieser Titel debütierte ursprünglich vor über einem Jahrzehnt auf Windows und wird bei 14,99 Euro liegen, wenn er auf Switch erscheint. Das Game wurde natürlich für die Controller-Steuerung optimiert. Doch worum geht es überhaupt? Die Spieler:innen übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von Gefangenen, die wegen Verbrechen, die sie “begangen haben können oder nicht begangen haben”, nach Mount Grimrock geschickt werden, und müssen sie in die Freiheit führen, indem sie Ebene für Ebene durch den Berg hinabsteigen. Hier ist ein bisschen mehr über das Spiel, angefangen mit einem Video des Spiels:

Das positiv aufgenommene Dungeon-Crawling RPG Legend of Grimrock wird am 15. Januar 2024 eine Nintendo Switch-Veröffentlichung erhalten.

Das Spiel bringt die Old-School-Herausforderung von alten Rollenspielen zurück, mit hochtaktischen Echtzeitkämpfen und gitterbasierten Bewegungen, hinterhältigen versteckten Schaltern und Geheimnissen sowie tödlichen Fallen und schrecklichen Monstern. Legend of Grimrock legt Wert auf Rätsel und Erkundung, und der Verstand und die Wahrnehmung der Spieler:innen sind wichtigere Werkzeuge, als selbst die schärfsten Schwerter sein könnten. Seid ihr bereit, euch der Herausforderung zu stellen und die Geheimnisse des Mount Grimrock zu lüften? Am 15. Jänner 2024 ist es so weit, dann könnt ihr das Game auf der Nintendo Switch spielen!