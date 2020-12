League of Legends: Wild Rift startet ab 10. Dezember 2020

League of Legends: Wild Rift ist ein MOBA für mobile Geräte. Das Spiel besteht zu einem Großteil aus demselben Gameplay wie League of Legends für den PC, wurde aber für die neuen Plattformen angepasst. So hat Wild Rift eine Twin-Stick-Steuerung und eine abgeänderte Kluft, die für 15–18 Minuten lange Spiele konzipiert wurde. Das Spiel ist kein Port der PC-Variante von LoL – es ist ein von Grund auf neu entwickeltes Spiel, das den Spielern eine LoL-Erfahrung bieten soll, die ihre Zeit wert ist. Hier ein Gameplay-Trailer für euch:

Riot Games, Entwickler und Publisher von League of Legends: Wild Rift , weitet die offene regionalen Beta von Wild Rift auf neue Regionen aus und wird in Europa ab dem 10. Dezember 2020 verfügbar sein.

Alle SpielerInnen werden auf Android- oder iOS-Geräten vollen Zugang zu Wild Rift haben. Riot möchte alle dazu einladen, der Welt und Community von League of Legends beizutreten. Riot konzentriert sich weiterhin darauf, Wild Rift für SpielerInnen in allen Regionen verfügbar zu machen. Für die Region Amerika ist die offene Beta im Jahr 2021 geplant. Um den Start der offenen Beta in Europa, der Türkei, Russland, CIS, dem Nahen Osten und Nordafrika zu feiern, plant Wild Rift etwas Großes – und zwar in Baron-Größe. Am 10. Dezember um 11.00 Uhr MEZ wird Wild Rift die Community zusammenführen, um den größten Baron-Kampf der Geschichte auszutragen.

Mehr zum Wild Rift-Event

SpielerInnen weltweit sich in einem Livestream auf YouTube zusammenschließen und gegen ihr uraltes, in der Leere geborenes und Säure spuckendes Lieblingsflussmonster antreten. Die SpielerInnen, die zur historischen Niederlage vom Baron beigetragen haben, werden natürlich belohnt. Alle Teilnehmenden an der offenen Beta, die den Nashor besiegt haben, erhalten 2021 ein einzigartiges Baron-Emote und -Symbol. Auch Darius und Draven sind in Wild Rift angekommen. Im Event „Die Brüder aus Noxus“ schließen SpielerInnen Event-Missionen ab, erhalten dafür besondere Belohnungen im Noxus-Stil und schalten Comics frei, die tiefer in die Beziehung der zwei Brüder eintauchen. SpielerInnen können sich mit ihrem bestehenden Riot Games-Konto anmelden und abhängig von ihrer in der PC-Version von League of Legends verbrachten Zeit und finanziellen Aufwendungen Belohnungen erhalten. Hier geht es zur offiziellen Seite des Spiels – was sagt ihr dazu?