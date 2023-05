League of Legends-Spinoff Convergence: A League of Legends Story kommt bald

Das nächste League of Legends-Spin-off-Spiel ist nur noch wenige Wochen entfernt. Convergence: A League of Legends Story kommt demnächst!

Und zwar erscheint der Titel am 23. Mai auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch. Convergence: A League of Legends Story ist ein 2D-Action-Plattformer von Double Stallion Games (dem Studio hinter Speed Brawl) und Riots Verlagslabel Riot Forge. Wir werden als Ekko spielen, ein beliebter LoL-Champion, der in der Arcane-Animationsserie zu sehen war und die Zeit manipulieren kann, während wir durch eine buntere Version der Welt navigieren.

Es gibt das Versprechen eines “festen, dynamischen Kampfes”, während Ekkos Fähigkeit, durch Zeit und Raum zu reisen, einige faszinierende Erkundungen eröffnen sollte. Schon 2019 wurde eine erste Vorschau auf den Titel gegeben, also hat es einige Zeit gedauert, bis Double Stallion es fertig gestellt hat (es gab natürlich die kleine Angelegenheit einer Covid-Pandemie seitdem). Es ist einer von drei LoL-Titeln, die Riot Forge in diesem Jahr veröffentlichen will, zusammen mit The Mageseeker und Song of Nunu.