League of Legends: Das schaut sich LoL von Vampire Survivors ab

Ein Team von Entwicklern teilte ein Update zum Arena-Modus des Spiels, Lee Sins kommendes visuelles Update und einen neuen “Bullet Heaven Survivor PvE-Spielmodus für League of Legends während des diesjährigen Sommerevents”. Vampire Survivors war ein so großer Hit, dass es eine ganze Reihe von Spin-off-Titeln aus anderen Franchises inspirierte, wie das jüngste Deep Rock Galactic: Survivor . Das Genre, manchmal auch Autoshooter genannt, hat einen Charakter, der sich auf der Karte bewegt und sich mit endlosen Schwärmen von entgegenkommenden Feinden auseinandersetzt, während er regelmäßig Upgrades und Statistik-Boosts sammelt.

Das Sommerereignis war eine typische Zeit für Riot, um einige neue Spielmodi mit Funktionen auszuprobieren, darunter die visuelle Romanrolle mit den bekannten League of Legends-Champions als Star Guardian magische Mädchen oder das Ruination-Lore-Event in Runeterras Hauptkanon. Riot wird nächste Woche weitere Informationen über die Änderungen am Arena-Spielmodus in einem Entwicklerblog veröffentlichen, aber wir müssen etwas länger warten, um mehr über den neuen PvE-Spielmodus zu erfahren. Riot hat sich bereits mit PvE-Spielmodi auseinandergesetzt, einschließlich solcher, die mit den alternativen Universen Star Guardian und Odyssey verbunden sind.