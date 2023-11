Launch-Trailer zu Batman: Arkham Trilogy (Nintendo Switch) veröffentlicht

Warner Bros. Games und DC zeigen den Gameplay-Launch-Trailer für Batman: Arkham Trilogy, die Sammlung der Rocksteady Studios.

Mehr zur Batman: Arkham Trilogy

Darin enthalten sind die Spiele Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight. Sie erscheint am 1. Dezember 2023 für die Nintendo Switch-Konsole. Der Trailer zeigt Gameplay-Highlights aus allen drei gefeierten Titeln auf der Nintendo-Plattform sowie einen ersten Blick auf den neuen Batman-Anzug, der von Warner Bros. Pictures’ erfolgreichen Film The Batman inspiriert ist. Dieser wird exklusiv zum Start am 1. Dezember nur in Batman: Arkham Knight für Nintendo Switch verfügbar sein und ab dem 15. Dezember auch für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Trilogie kann aktuell für 59,99 € (UVP) im Nintendo Store vorbestellt werden.