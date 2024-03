Larian Studios: Keine DLCs für BG3, kein Baldur’s Gate 4

CEO Swen Vincke hat klargestellt: Larian Studios wird sich zukünftig nicht mehr mit Dungeons & Dragons beschäftigen. Die Erklärung lest ihr hier!

Larian lässt Baldur’s Gate zurück

Der CEO hat es selbst so ausgedrückt: „Wir sind kein Unternehmen, das gemacht wurde, um DLCs [oder] Erweiterungen zu erstellen. Wir haben das tatsächlich ein paar Mal versucht, und es ist jedes Mal gescheitert. Es ist nicht unser Ding. Das Leben ist zu kurz, unsere Ambitionen sind sehr groß. Und so wird Baldur’s Gate, wie Gustav [der Codename für BG3, entnommen von Swens Hund, der kürzlich verstorben ist], immer einen warmen Platz in unseren Herzen haben. Wir werden für immer stolz darauf sein, aber wir werden nicht weitermachen.

Wir werden keine neuen Erweiterungen vornehmen, von denen jeder erwartet, dass wir es tun. Wir werden Baldur’s Gate 4 nicht machen, was jeder von uns erwartet. Wir werden weitermachen. Wir werden uns von D&D entfernen, und wir werden anfangen, eine neue Sache zu machen. Ich sage es hier, weil ich ein Forum habe und [wir] von Leuten bombardiert werden, die erwarten, dass wir diese Dinge tun, aber das ist nichts für uns. Es wird an Wizards of the Coast liegen, weil es ihre IP ist, jemanden zu finden, der die Fackel übernimmt. Wir denken, dass wir unseren Job gemacht haben, und so ist es für uns Zeit, einen neuen Welpen zu bekommen.“