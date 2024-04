Landwirtschafts-Simulator 22 Farm Production Pack ab 30.4.2024 erhältlich

Virtuelle Landwirt:innen steigern bald ihre Produktion in Landwirtschafts-Simulator 22 und gestalten ihren Betrieb dabei auch gleich etwas nachhaltiger. Publisher GIANTS Software kündigt das Farm Production Pack an, das am 30. April für PC und Konsolen erscheint.

Erweiterte Wirtschaft & tägliche Nachfrage

Dynamische Preise und tägliche Nachfrage belohnen schnelle Lieferungen, wenn Landwirt:innen Verträge mit den neuen Verkaufsstellen abschließen: Ein Hofladen verlangt nach Agrarrohstoffen, ein Supermarkt nach verarbeiteten Lebensmitteln und Verkaufsautomaten sowie Marktstände warten auf frische Produkte. Eine neue Windkraftanlage und Solarpanels (einschließlich eines ferngesteuerten Reinigungsroboters) sorgen derweil für passives Einkommen.

Ernten waschen, Erträge steigern

Neue landwirtschaftliche Geräte steigern den Ernteertrag: Die Lely Sphere – ein neben Ställen platzierbares, kreisförmiges Güllefördersystem – erzeugt aus Ammoniakemissionen und Schwefelsäure wertvollen Flüssigdünger. Der Cleaner Tiger von VDW schrubbt und schneidet Zuckerrüben, nachdem er sie von Steinen getrennt hat, und eine Waschtrommel reinigt verschiedene Feldfrüchte, die anschließend höhere Preise erzielen.

Verwaltung eines Vertriebszentrums

Agrar-Unternehmer:innen, die sich nicht mit dem Verkauf ihrer Ernte begnügen, sondern ein Imperium aufbauen wollen, kaufen ein 4.000 Quadratmeter großes Vertriebszentrum mit Schwerlastregalen. Mit Gabelstapler verteilen sie an den LKW-Entladestationen eingehende Paletten und kümmern sich um eine reibungslose Logistik, um der dynamischen Marktnachfrage gerecht zu werden. Für die Lagerung von Schüttgütern, Fahrzeugen und Werkzeugen stehen mehrere anpassungsfähige Hallen und Silos sowie eine Fahrzeugwerkstatt mit Garage zur Verfügung.