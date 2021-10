Landwirtschafts-Simulator 22: Bienenzucht und Gewächshäuser angekündigt

Noch mehr Einnahmen durch Honig!

Die unbestreitbare Wichtigkeit von Bienen zeigt sich auch im Landwirtschafts-Simulator 22 durch verschiedene Effekte auf der Farm. Das Platzieren von Bienenstöcken in der Nähe von Feldern mit Raps, Kartoffeln und Sonnenblumen steigert dank der Bestäubung den Ertrag der gesäten Früchte. Und natürlich machen Bienen das, was sie am besten können: Eine süße, goldene und dickflüssige Substanz produzieren.

Den auf Paletten aufgestapelten Honig verkaufen Imker (ausgerüstet im neuen, dafür vorgesehenen Schutzanzug) entweder direkt oder liefen das Erzeugnis an die Cerealien-Fabrik, um gemeinsam mit anderen Zutaten ein knuspriges Müsli herzustellen. Die in unterschiedlichen Größen vorhandenen Bienenstöcke produzieren in der warmen Jahreszeit Honig und dienen in der kalten Jahreszeit nur noch als Unterschlupf.

Gewächshäuser sichern die Einnahmen auch im Winter

Mit den neu eingeführten Jahreszeiten im LWS22 müssen sich Spielende auf den kalten Winter vorbereiten. Neben dem Schneeräumen und der Viehzucht können zusätzliche Einkünfte durch den Bau von Gewächshäusern in verschiedenen Größen erzielt werden. Während Pflanzen und Bäume in den kalten Monaten nicht blühen, bietet der Anbau von Erdbeeren, Salat und Tomaten immer noch einen grünen Anblick – zumindest solange frisches Wasser vorhanden ist. So bleibt der eigene Hof auch in den eisigen Wintermonaten rentabel.