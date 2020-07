Landwirtschafts-Simulator 19 Add-on Alpine Landwirtschaft enthüllt

Mit dem LWS 19 Add-on Alpine Landwirtschaft könnt ihr bald frische Bergluft schnuppern: Die Erweiterung fügt der umfangreichen Simulation eine brandneue, alpine Karte hinzu, in welcher über 30 neue, authentische Landwirtschaftsfahrzeuge und -maschinen von führenden Marken wie Aebi, Lindner, Pöttinger, Rigitrac, SIP und mehr durch malerische Berglandschaften gefahren werden können, um schließlich auf dem eigenen Hof zum Einsatz zu kommen. Die neue Karte eröffnet euch einen völlig neuen Horizont für lukrative, landwirtschaftliche Aktivitäten, sei es hoch oben in den Bergen oder talabwärts.

Gute Nachrichten für die Fans des Landwirtschafts-Simulator 19 – astragon veröffentlichte nun einen Trailer, der den Landwirtschafts-Simulator 19 DLC Alpine Landwirtschaft enthüllt. Dieser soll euch in eine idyllische Alpenlandschaft entführen und am 12.11.2020 auf den Markt kommen.

Willkommen im beschaulichen und malerischen Erlengrat

Inspiriert ist die Stadt samt ihres hügeligen Umlands von den deutschsprachigen Alpenregionen in der Schweiz, Österreich und Süddeutschland. Weite, grüne Felder erstrecken sich rund um Erlengrat bis zum Horizont, wo Gebirge und strahlend blauer Himmel aufeinandertreffen – der ideale Spielplatz, besonders für Grasernte und Viehzucht wie in den echten Alpen. Als bedeutsame Touristik-Destination der fiktiven Region, lädt Erlengrat mit seinen schwungvollen Wegen und Straßen zum Sightseeing ein: Nach getaner Arbeit auf den hügeligen und unebenen Feldern, genießt ihr die Aussicht. Etwa auf die saftig-grüne Landschaft mit ihren Pappeln, Trauerweiden und überarbeiteten Eichen sowie animierten Passagierzügen und einer Seilbahn, die vor dem klaren, blauen Himmel verkehren. Mit Höhenunterschieden von bis zu 260 Metern, gibt es in Erlengrat einiges zu entdecken. Etwa den ansässigen Chocolatier und die Käsefabrik, die beide auf Anlieferung frischer Milch eures Hofes warten. Im Supermarkt werdet ihr zudem allerlei Güter ohne große Umwege direkt im Zentrum los. Natürlich könnt ihr auch gleich einen Spaziergang machen und die Shopping-Meile erkunden und dabei einen Blick in die Fenster und Vorräume der Gebäude werfen. Außerdem solltet ihr die Aussichtsplattform des großen Hotels am Hügel besuchen, von der ihr die Stadt und das Umland überblickt.

Landwirtschafts-Simulator 19 Add-on Alpine Landwirtschaft Release

Mehr als 30 neue Maschinen, neue Marken und eine neue Region erwarten euch im neuen Erweiterungspaket für den Landwirtschafts-Simulator 19, das am 12.11.2020 erscheint.