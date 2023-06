Kreatives Puzzle-Spiel Storyteller kommt im September via Netflix auf iOS und Android

Storyteller ist seit 23. März für PC und Switch verfügbar, und Ende September wird es auch auf iOS- und Android-Geräte kommen. Lest mehr!

Storyteller: Danke, Netflix!

Der Herausgeber Annapurna Interactive und Entwickler Daniel Benmergui werden Storyteller für iOS und Android am 26. September über Netflix zusammen mit einem kostenlosen Update veröffentlichen, das neue Szenarien und Charaktere hinzufügt, dies kündigten die Unternehmen an. Das Spiel ist ähnlich wie Gorogoa ein einzigartiger und kreativer Spin des Puzzle-Genres. Wir erhalten eine Vielzahl von Charakteren, Einstellungen und Emotionen, um Geschichten über Liebe, Verrat und Rache zu erstellen. Damit lässt sich so gut wie alles erschaffen, von übernatürlichen Fantasien und Shakespeare-Tragödien bis hin zu Schöpfungsmythen und vielem mehr!