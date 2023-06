Kostenloses Mobile-First-Game Undawn erscheint am 15. Juni für iOS und Android

Level Infinite und die LightSpeed Studios geben bekannt, dass das Open-World-Survival-RPG Undawn am 15. Juni 2023 erscheint. Spieler:innen können sich bereits vorab registrieren und besondere Ingame-Belohnungen erhalten, wenn das Spiel live geht.

Was erwartet euch im Spiel?

In der postapokalyptischen Welt von Undawn, sind die Überlebenden in verschiedene Fraktionen geteilt, jede mit eigenen Überlebensregeln. Als Teil des Raven Squad stellen sich Spieler:innen gegen die Clowns, Eagles, Night Owls und Reivers, um Territorien zu erkämpfen und es durch die dunkelsten Nächte zu schaffen. Um ihr Zuhause, ihre Verbündeten und die Reste der Menschheit zu beschützen, müssen die Überlebenden eine große Anzahl an Waffen und Rüstungen nutzen. Neben den Standard-Waffen steht auch taktische Ausrüstung wie Nahkampfwaffen, Drohnen, Ablenkungs-Bomben, automatische Geschütze und mehr zur Verfügung.

Auf ihren kühnen Abenteuern treffen Spieler:innen auf den legendären Überlebenden Trey Jones, verkörpert vom Film-Weltstar Will Smith. Trey hilft anderen Überlebenden, sich vier Jahre nach einer globalen Katastrophe in der Welt zurechtzufinden. In dieser neuen Zivilisation erkunden Spieler:innen eine weite, offene Welt voller abwechslungsreicher Umgebungen wie Flachland, Minen, Wüsten, Sümpfe und verlassene Städte. Jede bietet ein eigenes Ökosystem und Gefahren. Spieler:innen trotzen dem Regen, der Hitze, Schnee und Stürmen, während sie Gesundheit und Wohlbefinden ihres Charakters immer im Auge behalten, um zu überleben.

Spieler:innen können sich bereits für das Spiel anmelden und besondere Ingame-Belohnungen freischalten, die auf Vorab-Registrierungs-Meilensteinen basieren. Dazu gehören Ingame-Währung, Munition, Medizin, kosmetische Items und andere Ressourcen. Wird ein Meilenstein erreicht, erhalten Spieler:innen bessere Ingame-Belohnungen, die beim Start in das Abenteuer helfen.