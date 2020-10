Kostenloses Ghostrunner Next-Gen-Upgrade angekündigt

Die Publishing-Partner All In! Games und 505 Games gaben nun bekannt, dass Ghostrunner 2021 für die PS5 und Xbox Series X erscheint und alle KäuferInnen der PS4-/Xbox One-Version ein kostenloses Ghostrunner Next-Gen-Upgrade erhalten.

Kostenloses Ghostrunner Next-Gen-Upgrade

Besitzer der Version für aktuelle Konsolen erhalten ein Upgrade auf die Next-Gen-Versionen, wenn sie 2021 veröffentlicht werden. Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Wer Ghostrunner auf Xbox One kauft, erhält eine Ausgabe für Xbox Series X via MS Smart Delivery

Kämpf dich durch den Dharma-Tower auf PlayStation 4 und upgrade dann gratis auf die Version für PlayStation 5, wenn sie 2021 erscheint

Vorbesteller-Bonus

Alle, die bis zum­ 27. Oktober die Versionen für die aktuellen Konsolen vorbestellen, erhalten zeitlich begrenzte Rabatte und exklusive Schwerter:

1 besonderes Katana für alle Vorbesteller

1 weiteres exklusives Katana pro Store/Plattform

20 % Nachlass für PS+ Vorbestellung

20 % Nachlass bei allen PC-Vorbestellungen

10 % Nachlass bei allen Xbox One-Vorbestellungen

Bevorstehende Veröffentlichung

Ghostrunner bahnt sich am Dienstag, den 27. Oktober seinen Weg auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC via Steam, Epic Games Store und GOG. 2021 erscheint das Spiel auch für PS5 und Xbox Series X.