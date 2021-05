Kostenloser The Last of Us Part 2 PS5-Patch bringt 60fps

Gute Nachrichten für die Fans von Ellie und Joel – ab sofort ist der kostenlose The Last of Us Part II PS5 Patch 1.08 verfügbar. Nach Installation des Patches könnt ihr in den Anzeige-Optionen zwischen 30 FPS und 60 FPS auswählen.

Die neue Einstellungsmöglichkeit der Bildfrequenz ist der erste Schritt, um die Spielerfahrung von The Last of Us Part II auf PS5 zu erweitern – abseits der anderen Verbesserungen, die Teil der Rückwärtskompatibilität von PS5 mit PS4-Spielen sind, wie unter anderem eine erhöhte Auflösung und schnellere Ladezeiten.

Passend dazu veröffentlichten Sony und Naughty Dog einen Trailer – viel Spaß damit!