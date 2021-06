Kostenlose Neo: The World Ends with You Demo veröffentlicht

Gute Nachrichten für alle, die schon auf das Release des Action-RPGs Neo: The World Ends with You warten – Square Enix veröffentlichte nun eine kostenlose Neo: The World Ends with You Demo, die euch ein erstes Ausprobieren noch vor dem Kauf ermöglicht. Die Demos sind laut letzten Informationen ab morgen im PlayStation Store und im Nintendo eShop verfügbar.

Was hat die kostenlose Neo: The World Ends with You Demo zu bieten?

In der Demo erlebt ihr die ersten zwei Tage des Spiels und lernt den Protagonisten Rindo sowie seinen Freund Fret und viele weitere einzigartige Charaktere kennen. Ihr könnt Missionen abschließen, ersten Pins, die euch psychische Fähigkeiten verleihen, sammeln und einen Eindruck vom temporeichen Kampf gegen die geheimnisvollen Noise gewinnen. Während der Kämpfe könnt ihr beeindruckende Psychs einsetzen, die zu eurem Spielstil passen. Der Spielfortschritt überträgt sich auf die Vollversion, wenn ihr das Spiel auf derselben Plattform kauft und spielt.

Zudem enthüllte Square Enix den finalen Trailer für NEO: The World Ends with You, in dem mehr von dem durch Comics inspirierten Shibuya voller Geschäfte und Restaurants, von den farbenfrohen Charakteren und den Gefahren zu sehen ist, denen sich Rindo und die Wicked Twisters im Spiel der Reaper stellen.