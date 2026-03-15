Kostenlose Battlefield 6 Trial-Woche mit neuer Karte

Vom 17. März bis zum 24. März steht das All-Out Warfare-Erlebnis im Rahmen einer kostenlosen Battlefield 6 Trial-Woche zur Verfügung. Während des Testzeitraums haben Spieler:innen Zugriff auf vier Karten, darunter das felsige europäische Terrain von Kontaminiert sowie die weitläufigen Anlagen der neuen Karte Hagental-Basis.

Die kostenlose Battlefield 6 Trial umfasst drei Playlists:

Einbruch der Nacht

Enthält Team-Deathmatch, Squad-Deathmatch und Vorherrschaft. In dieser Playlist finden die Gefechte bei ausgeschalteter Beleuchtung statt, wodurch der Einsatz von Nachtsichtgeräten oder entsprechenden Aufsätzen erforderlich wird.

Beinhaltet die neue Karte Hagental-Basis.

All-Out Warfare

Umfasst den beliebten Modus Eroberung, die intensive Frontlinien-Schlacht Durchbruch sowie den mit dem globalen Launch eingeführten Modus Eskalation, der sich dynamisch mit neuen Kartengrenzen und zusätzlichen Fahrzeugen weiterentwickelt.

Bietet vier Karten: Kontaminiert und Hagental-Basis aus Season 2, Eastwood aus Season 1 sowie Mirak-Tal aus der Day-One-Rotation.

Durchbruch (Casual)