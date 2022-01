Koop-Puzzle Zorya: The Celestial Sisters erscheint am 8.2.2022 für PC und Switch

Zorya: The Celestial Sisters, das Koop-Puzzle-Game für zwei Spieler:innen von TLM und MadLife, erscheint am 8. Februar für Nintendo Switch und PC via Steam sowie Epic Games Store.

Was erwartet euch im Spiel?

Als Sieger des Ubisoft Montreal Game Lab-Wettbewerbs serviert euch das Abenteuerspiel Zorya: The Celestial Sisters zunehmend kompliziertere Rätsel, während ihr euch euren Weg durch verschiedene Gebiete des Landes Vyraj bahnt, einer trostlosen Welt, in der die Sonne nie untergeht. Ihr steuert entweder Aysu, die Göttin der Nacht, die stets im Schatten bleiben muss, oder die allmächtige Sonnengöttin Solveig, welche die Zeit steuern und die unermessliche Energie der Sonne nutzen kann. Ziel des Spieles ist, die getrennten Schwestern endlich wieder zu vereinen.

Um die Schwestern durch diese nie schlafende Welt zu navigieren, ist Zusammenarbeit zwischen den beiden unerlässlich. Daher bietet Zorya: The Celestial Sisters sowohl Splitscreen als auch Online-Koop und erlaubt dabei auch Crossplay zwischen Spieler:innen auf PC und Nintendo Switch. Der Freundes-Pass erlaubt es sogar, Freund:innen zum Mitspielen einzuladen, die den Titel nicht selbst besitzen.