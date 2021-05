Konami verkündet GetsuFumaDen: Undying Moon Early Access Start

Konami verkündete nun feierlich den GetsuFumaDen: Undying Moon Early Access Start auf Steam. Das neue 2D-Hack-and-Slay-Roguevania, das vom Indie-Studio GuruGuru mitentwickelt wurde beschert euch im Early Access acht wundervoll gezeichneten Stages im japanischen Ukiyo-e-Stil samt zahlreichen Bosskämpfen. Außerdem enthält das Early Access-Paket als Bonus eine Portierung des originalen, japanischen Famicom-Spiels sowie ein digitales Artbook und einen Mini-Soundtrack.

Worum geht’s im Spiel?

Nach 1.000 Jahren des Friedens wurde das Siegel des Höllentors aufgerissen und eine Flut von bösen Geistern in die Welt entlassen. Da die Welt nun also am Rande der Zerstörung steht, muss Getsu Fuma als Anführer seines Clans das Ruder übernehmen und in die Abgründe der Hölle eintauchen, um das Böse in seinem Kern zu vernichten.

Das Game bietet aufregende 2D-Roguevania-Action in einer beeindruckenden Dark Fantasy-Welt, die durch feine Pinselstriche der japanischen Kunst zum Leben erweckt wurde. Die Spieler tauchen in eine wunderschöne und doch zugleich erschütternde Welt im Ukiyo-e-Stil ab und können dabei ein Arsenal an Waffen und Ausrüstung meistern und so dem eigenen Spielstil gerecht werden. Es beschert euch strategische Kämpfe, die auf den entscheidenden Merkmalen der japanischen Kampfkunst basieren. Angsteinflößende Bossgegner und stetig im Wandel befindliche Umgebungen fordern euch zu jeder Zeit heraus und lassen euch mit jedem Versuch stärker werden.