Konami: Updates zu Silent Hill kommen am 19. Oktober 2022

In deinen schlaflosen Nächten, kannst du diese Stadt sehen? Die neusten Updates zur SILENT HILL Serie werden während der #SILENTHILL Transmission am Mittwoch, den 19. Oktober, um 23:00 Uhr veröffentlicht. https://t.co/72g3yaTGWo https://t.co/oVD85q67DT

Die klassische Horrorspielserie, die 1999 auf der PS1 debütierte, hat seit Silent Hill: Downpour (2012) keinen Hauptteil mehr bekommen. Im Jahr 2020 bestätigte der Kopf der Serie, Masahiro Ito, dass er an einem neuen Projekt arbeitete. Als ich auf Twitter postete, sagte Ito: “Ich arbeite als Kernmitglied an einem Titel. Ich hoffe, dass der Titel nicht abgesagt wird”. Er fügte hinzu: „Mehr kann ich Ihnen noch nicht sagen.” Der ursprüngliche Silent Hill-Verantwortliche retweetete dann die Silent Hill-Ankündigung am Sonntag, was darauf hindeutet, dass er beteiligt ist. Ito diente als Art Director der Konami-Horrorserie für seine ersten drei Ableger und entwarf viele der Kreaturen, die im Spiel zu sehen waren.

Angeblich plant Konami schon länger, die lange ruhende Horrorspielserie wiederzubeleben – fast so wie die Suikoden-Reihe. Hat man sich nun endlich wieder auf das Gaming besinnt? Ein Projekt, das sich in der Entwicklung befindet, ist ein spielbarer Teaser. Angebliche Bilder für dieses Projekt erschienen Anfang dieses Jahres online, von denen eines Konzeptkunst vom 20. Oktober 2020 zu sein scheint und von Masahiro Ito signiert wurde. Laut mehreren Berichten wird ein Silent Hill 2-Remake auch als eines der Spiele in der aktiven Entwicklung erkannt. Bilder, die Berichten zufolge eine frühe Demo für das Remake zeigen, erschienen letzten Monat online. Christophe Gans, der Regisseur des Silent Hill-Films von 2006, hat Berichten zufolge auch das Drehbuch für eine neue Live-Action-Produktion geschrieben. Es geht also munter zu, warten wir das Event mal ab!