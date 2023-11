Konami bringt das Rhythmusspiel Super Crazy Rhythm Castle heraus

Ein neues Rhythmusspiel mit dem klingenden Namen Super Crazy Rhythm Castle wurde von Konami veröffentlicht. Was erwartet uns?

Mehr zu Super Crazy Rhythm Castle

Super Crazy Rhythm Castle lehnt sich wohl irgendwo an die Kampagne von Nintendo Switch Sports an, denn das gesamte musikalische Gameplay spielt sich in einem Abenteuermodus. Anstatt nur eine Reihe ähnlicher Herausforderungen zu sein, werden die musikalischen Tracks neben einer Vielzahl von verschiedenen Situationen gesetzt und für verschiedene Mittel genutzt. Nicht nur das, sondern wir können uns mit anderen Menschen für den Koop-Modus mit vier Spielern zusammentun, so dass wir unter dem völligen Mangel an Rhythmusgefühl unserer Freunde und Familie leiden können. Eine anpassbare Schwierigkeit wird beim Balancing Wunder wirken!