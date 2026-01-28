Kommt WWE 2K26 am 13. März 2026 heraus?

WWE 2K26 wird am Freitag, den 13. März, für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC starten. Wirklich?

Über WWE 2K26

Laut einem Leck müssen Wrestling-Fans nicht zu lange auf 2Ks WWE 2K26 warten, das angeblich am 13. März auf Plattformen der aktuellen Generation erscheinen wird. Das Franchise lässt seit über zwei Jahrzehnten die Fans in den Ring, beginnend mit dem WWE Smackdown von 2000. Die Serie wechselte 2013 nach dem Bankrott von THQ den Besitzer, so dass die Tochtergesellschaft Take-Two eintreten und die Spiele weiter ausbauen konnte. Was offiziell über den Titel bestätigt wurde, enthüllte 2K Sports eine Attitude Era Edition von WWE WK26 zusammen mit einer Monday Night War und King of Kings Edition. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurden keine offiziellen Details darüber bekannt gegeben, was tatsächlich in diesen speziellen Versionen des Spiels enthalten ist. Es liegt jedoch auf der Hand, dass Käufer zusätzliche Vorteile in Bezug auf die Wrestler und die Titel-Ära der gekauften Ausgabe erhalten würden. Die Vorbestellungen werden am 30. Januar live gehen, hoffentlich mit mehr Informationen über die verfügbaren Inhalte dann.

WWE 2K26 wird am Freitag, den 13. März, für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC starten, das sagt der französische Leaker billbil-kun vom Dealabs Magazine. Ursprünglich wurde in billbil-kuns Bericht keine PC-Version vermerkt, aber später wurde er aktualisiert, um die allseits beliebte Plattform einzubeziehen. Das entspricht dem WWE 2K26-Veröffentlichungsfenster, das in einem Take-Two-Fiskalbericht geteilt wurde. Die Veröffentlichung einer Switch 2-Versino wurde durch eine andere Verkaufsstelle bestätigt, aber das ist in keiner Weise eine Bestätigung. Obwohl billbil-kun aus einem bestimmten Grund ein bemerkenswerter Leaker ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass seine Informationen ständig zu 100 % korrekt sind. Alle WWE 2K26-Leaks und Gerüchte sollten mit Vorsicht genossen werden, bis die Informationen von einem Herausgeber oder Entwickler offiziell bestätigt werden. Wrestling-Fans werden es sicher wissen, wenn 2K einige offizielle Informationen anbietet oder hoffentlich am 30. Januar, wenn Vorbestellungen verfügbar sind.