Koch Films kündigt Amazon SVoD-Channel Superfresh an

Koch Films baut mit dem Amazon SVoD-Channel Superfresh die digitalen Distributionswege weiter aus. Neben Superfresh umfasst das Koch Films Channel-Portfolio aktuell die AVoD-Kanäle Moviedome Series und Moviedome sowie den Anime SVoD-Channel Aniverse.

Mit diesem Channel wird das Filmerlebnis in den eigenen vier Wänden noch unvergesslicher – hier ist der Name Programm: Jede Woche kann aus neuen, frischen Filmen ausgewählt werden. Über alle Genres hinweg präsentiert SUPERFRESH aktuelle Filme für jeden Geschmack.

Insgesamt stehen 150 Filme aus Koch Films Eigen- und Partnerprodukten zur Auswahl. Mit hochkarätigen Filmklassikern wie La Haine können Erinnerungen aufgefrischt und Lücken der Filmgeschichte gefüllt werden. Großes Darstellerkino wird mit Johnny Depp und Forest Whitaker in City of Lies geboten und Donnie Yen sorgt in IP Man 3 für jede Menge Action. Unterhaltung für die ganze Familie gibt es in Ein Kind wie Jake mit Claire Danes und Jim Parsons und natürlich kommen auch Horrorfans auf ihre Kosten, sei es mit Klassikern wie Zombie – Dawn of the Dead oder Neuheiten wie Superdeep.

Der neue Kanal steht für Amazon Prime-Kunden für 6.99€ im Monat zur Verfügung.