Kitori Academy könnte ein Indie-Hogwarts Legacy werden, kommt 2023

Das kommende Indie-Spiel Kitori Academy ähnelt Hogwarts Legacy sehr – aber es ist gemütlicher und mit mehr Katzen. Lest hier mehr!

Über Kitori Academy

Der neue Indie-Titel Kitori Academy ist auf Steam gelistet und bringt die Spieler:innen auf eine etwas andere Schule für Hexen und Zauberer, wo sie die Rolle eines Zauberlehrlings übernehmen. Während der Zeit an der Akademie trainiert ihr eure magischen Fähigkeiten, lernt, wie man Tränke braut (hey, Little Witch in the Woods), Gemüse anbaut, Zaubersprüche wirkt und vieles mehr. Alle Figuren kommen mit ihrem eigenen “Geistbegleiter” – einem entzückenden Katzenfreund – an ihrer Seite. Laut der Steam-Seite des Spiels ermöglicht die Lebenssimulation es euch, die Akademie in eurem eigenen Tempo zu erkunden. Das klingt sehr gemütlich und kann definitiv beim Entschleunigen helfen! Hier ein Trailer für euch: