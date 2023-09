Kirby und die wundersame Spiegelwelt kommt zu Nintendo Switch Online

Kirby & the Amazing Mirror – bei uns Kirby und die wundersame Spiegelwelt wird nächste Woche zu Nintendo Switch Online hinzugefügt.

Mehr zu Kirby & die wundersame Spiegelwelt

Das Game Boy Advance-Spiel aus dem Jahre 2004 wird am 29. September in die GBA-Bibliothek von Switch aufgenommen, wie Nintendo angekündigt hat. Die Handlung des Spiels dreht sich um eine Spiegelwelt, in der Kirby – der in vier Teile aufgeteilt wurde – Dark Meta Knight finden und ihn besiegen muss, um zu verhindern, dass die Mirror World korrumpiert wird. Während die meisten Kirby-Spiele davor linearer Natur waren, ist Kirby und die wundersame Spiegelwelt eher eine Metroidvania, wobei ihr in der Lage seid, nach Belieben durch die Karte zu reisen und neue Kräfte zu erlangen, um auf zuvor unerreichbare Bereiche zuzugreifen.