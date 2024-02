Kirby bekommt eine neue Pop Up Parade-Figur, ist vorbestellbar und erscheint 2024

Die Good Smile Company gab bekannt, dass sie 2024 weltweit eine neue Pop Up Parade-Figur auf der Grundlage von Kirby veröffentlichen wird.

Zur Kirby Pop Up Parade-Figur

Gute Nachrichten, denn die Vorbestellungen sind eröffnet! Der neueste Kirby ist für knapp 34 Euro zu haben. Während die meisten Pop Up Parade-Figuren etwa 17-18 cm in der Höhe messen, hat diese Kirby-Figur nur eine Gesamthöhe von etwa 14 cm (5,51 Zoll). Die Messung umfasst den Stern, auf dem Kirby reitet, den Himmelspfadeffekt und die Wolke, die als Figurenbasis dient. Zur offiziellen Store-Website geht es gleich hier entlang – werdet ihr dabei zuschlagen?

Dies wird einen weiteren Eintrag in der Liste der Kirby-Waren darstellen, die 2024 erscheinen. Ein 16-Bit-Sprite-Licht, das auf dem SNES-Titel Kirby Super Star basiert, erschien im Januar 2024 über Premium Bandai. In der Zwischenzeit bereitet sich Re-Ment darauf vor, die Kirby Wonder Room Figuren-Dioramen am 19. Februar 2024 zu veröffentlichen. Good Smile Company wird das Vorbestellungsfenster für die Kirby Pop Up Parade am 29. Februar 2024 schließen. Es wird die Bestellungen dann im Juni 2024 nach Japan und im 4. Quartal 2024 in den Rest der Welt versenden.