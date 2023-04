Kinoreifer Aliens: Dark Descent läutet die Vorbestellerphase ein

Mit einem spannenden neuen Cinematic-Trailer geben Focus Entertainment und Tindalos Interactive in Zusammenarbeit mit 20th Century Games die Vorbestellungsphase von Aliens: Dark Descent auf allen Plattformen bekannt. Das strategische und taktische Echtzeit-Actionspiel, das in der kultigen Alien-Franchise angesiedelt ist, erscheint am 20. Juni für PS5, PS4 und Xbox One.

Die Xenomorph Bedrohung naht und Lethes Geheimnisse wollen entdeckt werden

In Aliens: Dark Descent entfalten sich die Schrecken und Wunder einer authentischen Alien-Erzählung in Form einer filmreifen Handlung voller düsterer Geheimnisse, ikonischer Xenomorphs und brandneuer Bedrohungen. Mit einer ganzen Reihe von taktischen Fähigkeiten steuern Spieler:innen in diesem Weltraumabenteuer einen Trupp Colonial Marines in Echtzeit. Mithilfe der intuitiven Steuerung am Controller rekrutieren, leveln und kommandieren sie ihre Marines-Einheit. Jeder Befehl, der erteilt wird, wird unverzüglich von dem Marine ausgeführt, der entsprechend seinen Fähigkeiten und seiner Ausrüstung bestens für die jeweilige Situation gerüstet ist. Spieler:innen müssen ihren Verstand einsetzen, um erfolgreich durch die weitläufigen, anspruchsvollen und reaktiven Level zu navigieren. Allerdings ist Vorsicht geboten: Es ist von entscheidender Bedeutung die Vitalfunktionen jedes Marines stets gründlich zu überwachen – denn wer im Kampf fällt, ist für immer verloren.