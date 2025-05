Kinofilm geplant: Kommt Street Fighter auf die große Leinwand?

Mehrere Schauspieler sind in Gesprächen, um in einer kommenden Street Fighter-Adaption von Legendary Pictures mitzuspielen, wird behauptet. Capcom vermarktet das Spiel grade auch in Overwatch 2 und in Monster Hunter Wilds!

Kommt Street Fighter ins Kino?

Andrew Koji (Bullet Train), Jason Momoa (A Minecraft Movie, Aquaman, Game of Thrones), Noah Centineo (Warfare) und Roman Reigns (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, WWE) sind laut Deadline alle in Gesprächen, um sich dem Projekt anzuschließen. Die kommende Verfilmung ist Berichten zufolge eine Koproduktion zwischen Capcom und Legendary Pictures. Street Fighter hat mehrere Adaptionen erhalten, sowohl Live-Action- als auch animierte. Die bemerkenswerteste Live-Action-Adaption kam mit Street Fighter von 1994. In dem Film spielten Jean-Claude Van Damme, Raúl Juliá und Kylie Minogue.

Trotz der Kritik zu der Zeit war der Film ein kommerzieller Erfolg und verdiente angeblich 100 Millionen Dollar aus einem Budget von nur 35 Millionen Dollar. Es folgten kleinere Budgetprojekte, wobei Gerüchte über eine Fernsehadaption mit großem Budget für einige Zeit kursierten. Während Capcom einige seiner beliebtesten Gaming-Eigenschaften angepasst hat, waren die Ergebnisse gemischt. Regisseur Paul W. S. Anderson war an sieben Capcom-Adaptionen beteiligt, die gemischte Kritiken von Kritikern und Fans erhalten haben. Wenn das Projekt weitergeht, wird es eine weitere Live-Action-Adaption eines beliebten Videospiel-Franchise für Jason Momoa sein, der Anfang dieses Jahres in A Minecraft Movie mitwirkte.