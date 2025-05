Bildergalerie hier ansehen: Overwatch 2 bringt Street Fighter 6-Skins

Overwatch 2 hat gerade seine Street Fighter 6-Kollaborations-Skins enthüllt, die heute ins Spiel kommen, das sieht schon nett aus!

Overwatch 2 X Street Fighter 6

Das Cammy-Kostüm von Widowmaker ist nur einer von acht neuen Skins, die heute in seiner neuesten Kollaboration im OW2-Store erscheinen. Und obwohl es in bestimmten Bereichen des Internets aus bestimmten Gründen am beliebtesten sein mag, ist es nur der Anfang von der vielleicht bisher coolsten Zusammenarbeit von OW2. Juno als Chun-Li ist da vielleicht gleich auf Platz zwei – die Kampfsport-Freundin rockt den Look perfekt. Das Unternehmen weiß genau, wie beliebt die Figur mittlerweile geworden ist, und dies ist wahrscheinlich nur ein weiterer in einer langen Reihe zukünftiger Kollaborations-Skins für ihr neuestes Franchise-Gesicht.

Apropos Franchise-Gesichter mit vielen Skins, es gibt auch Kiriko als Juri, die knallhart aussieht. Und dann kommen die anderen Klassiker. Wir haben Hanzo, der als Ryu mit seinem begeisterten Hadouken-Gesicht ziemlich lustig aussieht, und Soldier: 76 als Guile mit seiner ikonischen, einzigartigen Frisur, die nur als echt gelungen beschrieben werden kann. Abgerundet wird die Zusammenarbeit um drei weitere unglaubliche Skins, darunter Sigma, der tatsächlich wie M.Bison aussieht. Zenyatta wünschte, er könnte sich als Dhalsim die Gliedmaßen ausstrecken, und passenderweise Winston als der animalische Blanka. Ab heute geht’s los in Overwatch 2!