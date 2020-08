Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Trailer stellt den Pfad der Raffinesse vor

In wenigen Tagen öffnen sich die Tore nach Amalur erneut – THQ veröffentlicht Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning am 8.9.2020 für PS4, Xbox One und PC.

Um das ordentlich zu feiern, veröffentlichte der Publisher nun einen neuen Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Trailer, der den Pfad der Raffinesse vorstellt. Insgesamt gibt es drei Pfade, die zur Bestimmung führen. Wer den Weg der Raffinesse wählt, schlägt sich als ein stiller Jäger oder rücksichtsloser Schurke durch. Mit einem Arsenal von Dolchen, Fae-Klingen und Bögen attackiert man seine Kontrahenten präzise und tödlich. Der Einsatz von Fallen, Giften oder diversen Elementar-Bomben sorgt dafür, dass man dem Gegner immer einen Schritt voraus ist. Raffinesse ist ein hinterhältiger Spielstil. Aus dem Verborgenen heraus greift man überraschend an, verteilt kritische Treffer oder lässt den Feind langsam ausbluten oder an einer Vergiftung dahinsiechen.