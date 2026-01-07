KEYi Tech zeigt den DeskMate auf der CES 2026

KEYi Tech, das Unternehmen hinter dem Loona-Begleiterroboter und dem ClicBot-Modulroboter, zeigt auf der CES 2026 den DeskMate.

Mehr zum DeskMate

Das ist eine neue Ausführung von KI-Assistenten, der DeskMate, der exklusiv für das iPhone erscheinen soll. Anstatt einen weiteren eigenständigen Roboter zu bauen, hat sich das Unternehmen für einen Desktop-Ladehub entschieden, der ein angeschlossenes iPhone in einen KI-Begleiter verwandelt und das vorhandene Display, die Kamera und das Mikrofon eures Geräts nutzt, um es zum Leben zu erwecken. Neben drei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss verfügt das Gerät über einen rotierenden und neigbaren MagSafe-Ladeständer, der so wie andere Produkte eure Anwesenheit verfolgt und das iPhone während der Gespräche immer auf euch gerichtet hält. Das Produkt zeigt sogar süße animierte Augen im Pixar-Stil auf dem Bildschirm. Die Begleit-App wird automatisch aktiviert, wenn ihr ein iPhone an das Ladepad heftet.

Dann kann der DeskMate den ganzen Tag über Sprachbefehle bearbeiten, euren Kalender verwalten, Erinnerungen einstellen und Fragen beantworten. Nach Angaben des Unternehmens kann der DeskMate auch Anrufe initiieren, Vorschläge machen oder Updates bereitstellen, wenn ihr an euren Schreibtisch zurückkehrt. Der KI-Begleiter lässt sich in Workplace-Tools wie Slack, E-Mail- und Kalender-Apps integrieren und kann auch an Videokonferenzen teilnehmen, um Notizen zu machen oder Zusammenfassungen zu erstellen. Die Idee ist, dass er eure Routinen und Vorlieben im Laufe der Zeit lernt und seine Antworten und Vorschläge entsprechend anpasst. KEYi Tech sagt, dass es plant, im März eine Kickstarter-Kampagne für das Gerät zu starten, das unter 300 US-Dollar kosten wird. Klingt sehr spannend, was haltet ihr davon?