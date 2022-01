Kazé veröffentlicht Yashahime: Princess Half-Demon 2022 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans der Welt von InuYasha – KAZÉ Anime veröffentlicht mit Yashahime: Princess Half–Demon die Fortsetzung des zeitlosen Klassikers dieses Jahr auf DVD und Blu–ray.

Worum geht’s?

In nicht ganz so ferner Zukunft werden Sesshoumaru und Rin Eltern zweier Töchter, Towa und Setsuna. Doch mit vier Jahren werden die beiden Zwillingsschwestern durch einen Waldbrand getrennt und Towa gelangt durch ein Zeitreiseportal in das Japan der Gegenwart, in dem sie von Kagomes jüngerem Bruder Sota gefunden und aufgezogen wird. Kohaku bildet unterdessen Setsuna zur Dämonenjägerin aus. Zehn Jahre gehen ins Land, bevor sich erneut ein Zeitportal öffnet und Setsuna sowie ihre Cousine Moroha, die Tochter von Inu Yasha und Kagome, mitsamt einem Dämon in die Gegenwart teleportiert. Setsuna greift sie sofort an, denn sie kann sich nicht an eine Schwester erinnern. Als Kind hat ein Traumschmetterling ihre Träume, ihren Schlaf und ihre Erinnerung gefressen. Zu dritt machen sie sich nun auf, die verlorene Vergangenheit von Setsuna zurückzuholen und Dämonen zu besiegen …