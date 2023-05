Kaiserlich sparen: tink Österreich Tage mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Es ist Zeit, dein Zuhause g’scheit zu machen: Wenn es darum geht, das Eigenheim auf das nächste Level zu bringen, ist tink der Premium-Online-Händler des Vertrauens. Im Rahmen der Österreich Tage warten ab sofort und bis zum 30. Mai 2023 auf tink.at exklusive Top-Deals von führenden Marken wie Ring, Worx, Harman Kardon u.v.m. Mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf smarte Lifestyle-Produkte wird so das Zuhause zum intelligentesten Ort auf der Welt.

Es gibt nichts Schöneres, als das Zuhause zu einem persönlichen Rückzugsort zu machen, der uns Geborgenheit und Entspannung schenkt. Aber was, wenn das Eigenheim nicht nur ein Ort der Ruhe, sondern auch der Inspiration und des Vergnügens sein könnte? Mit der Magie eines Smart Homes ist das möglich! Smarte Mähroboter verwandeln den Garten in eine grüne Oase der Erholung. Ohne auch nur einen Finger zu rühren, füllen intelligente Speaker jeden Raum mit Musik. Und smarte Fitness-Helfer spornen zu neuen sportlichen Höchstleistungen an. Mit dem richtigen Mix aus Technologie und Wohnkomfort wird so jedes Zuhause zum wahren Hightech-Tempel – und man selbst zum glücklichen Bewohner in einer Welt voller innovativer Möglichkeiten.

Hereinspaziert – aber nur mit Zutrittsberechtigung

Mit der Smart Lock 3.0 Komplett Set inklusive Bridge, Fob, Door Sensor und Keypad vom Grazer Unternehmen Nuki, gehört nicht nur die Schlüsselsuche, sondern auch der Schlüsseldienst der Vergangenheit an. Via Nuki App lässt sich die Türe, ganz gleich wo man ist, sicher auf- und zusperren. Bis zu 200 virtuelle Schlüssel verschaffen Mitarbeiter:innen, Kolleg:innen oder Lieferant:innen Zutritt – falls gewünscht, auch nur zeitlich begrenzt. Das smarte Türschloss lässt sich neben Smartphone und Smartwatch praktisch via Nuki Fob oder Zahlen-Code öffnen. So smart wie das Türschloss ist auch die Montage, denn für diese kann der Werkzeugkoffer getrost im Schrank bleiben. Innerhalb weniger Minuten ist das Nuki Smart Lock 3.0 an der Innenseite der Tür angebracht. Da es rückstandslos entfernt werden kann, eignet es sich ideal für Mietobjekte und übersiedelt einfach ins neue Office mit.

tink-Tipp:

Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro Komplett Set inklusive Fob, Door Sensor und Keypad ist ab sofort mit dem Gutscheincode NUKI10 zu einem Aktionspreis von 349,00 Euro (statt 456,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Persönliche Wetterfee

Das Wetter draußen mag gerade unbeständig sein, aber dank der innovativen Wetterstation von Netatmo ist man immer auf dem neuesten Stand. Und zwar nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Das schlanke Innenmodul misst die Innentemperatur, Luftdruck, -qualität und -feuchtigkeit sowie den CO2-Gehalt. Während das integrierte LED-Licht sofort warnt, wenn die Luftqualität bedenklich wird. Draußen wird das Wetter mit dem robusten Außenmodul gemessen, das über die Aluminiumschale vollständig wetterfest ist. Regenmesser und Windmesser sorgen für genaue Live-Daten zur Regenintensität und Windgeschwindigkeit. So wird das Smart Home nicht nur intelligenter, sondern auch umweltfreundlicher. Denn die detaillierte Wettervorhersage mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten ist sowohl für das Wohlbefinden als auch für die Umwelt gut.

tink-Tipp:

Das Netatmo Premium Set ist ab sofort mit dem Gutscheincode NETATMO10 zu einem Aktionspreis von 249,95 Euro (statt 379,97 Euro) auf tink.at verfügbar.

Smartes Gardening der Zukunft

Wenn der Garten ruft, antwortet der Bosch Indego M+ 700 Mähroboter. Während er sich um die Gartenarbeit kümmert, können sich die Besitzer:innen zurücklehnen und sich auf das Entspannen und Genießen konzentrieren. Dank des intelligenten Navigationssystems “LogiCut” wird der grüne Rasen systematisch und schnell gemäht. Auch kleine Gartenflächen werden mit dem SpotMow-Modus in Topform gebracht, damit der eigene Rasen immer perfekt gepflegt ist. Über die Bosch Smart Gardening-App hat man den Mähroboter stets im Blick. Und das Beste: Im Set aus Mähroboter und Garage ist der Indego auch vor Witterung und Verschmutzungen geschützt. Dabei verriegelt sich der moderne Indego automatisch und kann nur durch einen persönlichen PIN entsichert werden. Ein wirklich smarter Gartenhelfer, der jede Freifläche in ein grünes Paradies verwandelt.

tink-Tipp:

Das Bosch Indego M+ 700 – Mähroboter + Garage ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 919,95 Euro (statt 1.471,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Hör mal wer da klingelt

Sicherheit und Komfort sind die perfekte Kombination, die ein beruhigendes Gefühl von Kontrolle und Sicherheit hinterlassen. Und genau dafür kommen smarte Doorbells zum Einsatz. Wie etwa die Ring Video Doorbell 4, die als der neue Maßstab für smarte Türklingeln gilt! Mit ihren innovativen Funktionen bleibt kein Besucher mehr unentdeckt. Dank der Pre-Roll-Funktion kann man auch rückwirkend sehen, was vor der Haustür passiert ist – in Farbe und besserer Auflösung als je zuvor. Egal, wo man gerade ist – Echtzeit-Benachrichtigungen auf dem Smartphone sorgen dafür, dass kein Gast mehr verpasst wird und man direkt mit ihm sprechen kann. Ob Freunde oder Paketbote, mit dreißig verschiedenen Glockentönen findet man für jeden Besuch den passenden Klang. Und wenn man mal ungestört sein möchte, schaltet man einfach den Nicht-Stören-Modus ein. Selbstverständlich ist die Doorbell 4 auch kompatibel mit Alexa und lässt sich bequem per Sprachbefehl steuern. Eine aufregend smarte Türklingel mit garantierter Rundum-Sicherheit!

tink-Tipp:

Die Ring Doorbell 4 + gratis Chime (2. Gen.) ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 159,95 Euro (statt 195,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Gepflegter Garten ohne Arbeit

Die Kontrolle über den eigenen Garten übernehmen und ihm genau sagen, welche Bereiche gemäht werden sollen und welche nicht. Klingt traumhaft, oder? Mit dem Worx Landroid ist das nun möglich! Mit individueller Bereichsabgrenzung ganz einfach die Grenzen festlegen und sich entspannt zurücklehnen. Via Sprachbefehl kann man so dem intelligenten Mähroboter genau sagen, was er tun soll, während man sich anderen Dingen widmet. Und keine Sorge, der Diebstahlschutz ist mit GPS und einem Mobilfunkmodul mit 3-Jahres-Prepaid-SIM-Karte gesichert. Und sollte sich der Mähroboter doch unbefugt vom Gelände entfernen, wird sofort ein Alarm ausgelöst, der nur mit dem richtigen PIN-Code deaktiviert werden kann. Aber das Beste: Der Worx Landroid verfügt über eine zuverlässige Hinderniserkennung mit Ultraschallsensoren des ACS (Anti-Collision-System), die dafür sorgen, dass der Mähroboter kleine Tiere und Hindernisse vermeidet.

tink-Tipp:

Der Worx Landroid ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 599,00 Euro (statt 918,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Kinoerlebnis im Wohnzimmer

Jederzeit und überall im Haus: Vom energiegeladenen Soundtrack beim Workout bis hin zum nervenaufreibenden Action-Streifen im Wohnzimmer – smarte Lautsprecher katapultieren einen mitten ins Geschehen. Harman Kardon Citation Multibeam 700 Surround Sub S – 5.1 Heimkino Set ist deshalb die perfekte Wahl für alle Heimkino-Enthusiasten und Musikliebhaber. Egal, ob man ein actionreiches Filmerlebnis genießen oder Lieblingsmusik streamen möchte – dieses System bietet ein flexibles und beeindruckendes Klangerlebnis. Dank der HDMI ARC- und optischen Anschlüsse ist die Soundbar mit allen gängigen Fernsehgeräten kompatibel und schafft so ein flexibles Heimkino-Erlebnis. Und mit den Citation Speakern und dem Subwoofer holt man sich den intensiven und vollen Klang eines Heimkino Surround-Systems nach Hause. Die MultiBeam-Technologie schafft eine breite Klangbühne und versetzt die Fernseher mitten ins Geschehen. Auch Freunde und Besucher können sich einfach mit dem Surround-Sound-System verbinden und so ihre Lieblingssongs teilen, während die Sprachsteuerung die Bedienung erleichtert. Ein Heimkino-Set, das jedes Filmerlebnis und jede Musiksession zu einem wahren Hörvergnügen macht.

tink-Tipp:

Die Harman Kardon Citation Multibeam 700 Surround Sub S – 5.1 Heimkino Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 999,95 Euro (statt 1.349,97 Euro) auf tink.at verfügbar.

Den inneren Schweinehund überwinden

Von der Verfolgung der Fortschritte bis hin zur Anzeige von wichtigen Daten wie Körperfettanteil und Muskelmasse. Mit dem Fitness-Set liefert Withings zwei zuverlässige Fitness-Helfer, die bei der Überwachung der Gesundheit unterstützend bei Seite stehen. Das Set ist einfach zu installieren und komplett kabellos, sodass es schnell und unkompliziert in Betrieb genommen werden kann. Mit dem Withings BPM Core Blutdruckmessgerät können Blutdruck und Herzfrequenz gemessen werden, während die Werte direkt auf dem LED-Display zu sehen sind. Dank der App werden die Daten gesammelt und sind so jederzeit einsehbar und vergleichbar. Die Withings Body+ Waage ermittelt das Gewicht aufs Gramm genau und errechnet zuverlässig den Kalorienbedarf. So hat man seine Gewichtsziele stets im Blick und kann die Ernährung gezielt anpassen. Und um eine einfache Übersicht über persönliche Werte zu garantieren, gibt es ein Ampelsystem auf dem LED-Display der Waage. Das smarte Withings Fitness Set ist so der ideale Begleiter für alle, die auf ihre Gesundheit achten und ihre Fitness Ziele zuverlässig erreichen möchten.

tink-Tipp:

Die Withings BPM Core + Withings Body+ ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 264,95 Euro (statt 349,90 Euro) auf tink.at verfügbar.