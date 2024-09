Jubiläum: Wir feiern 85 Jahre Marvel

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) wurde 2008 mit dem Film Iron Man ins Leben gerufen und bis heute wurden 34 Filme im MCU veröffentlicht, deren Geschichten auf faszinierende Weise miteinander verwoben sind. Diese Struktur ermöglicht es den Charakteren, in Stand-Alone-Filmen und -Serien zu glänzen, während sie gleichzeitig gemeinsam in Filmen wie Marvel’s The Avengers oder The First Avenger – Civil War auftreten. Der bisher erfolgreichste Film des MCU ist Avengers: Endgame (2019), der weltweit beeindruckende 2,798 Milliarden Dollar einspielte. Die Zukunft des MCU verspricht weiterhin spannende Entwicklungen: Im kommenden Jahr präsentiert Marvel Studios das neueste Abenteuer Captain America: Brave New World (deutscher Kinostart 12. Februar 2025), mit Anthony Mackie in der Rolle als Captain America.

Sämtliche Serien und Filme der Marke stehen auf Disney+, dem Streaming-Zuhause von Marvel, bereit, darunter exklusive Originalserien wie Loki, WandaVision oder The Falcon and the Winter Soldier, Marvel Animationsserien wie What If…? oder X-Men `97 sowie die großen Blockbuster wie Black Panther: Wakanda Forever oder Guardians of the Galaxy. Ab dem 19. September 2024 startet die brandneue Live-Action-Serie Agatha All Along, in der Kathryn Hahn als Agatha Harkness ein gefährliches und mysteriöses Abenteuer erlebt.

Superhelden-starkes Programm im Disney Channel

Der Disney Channel feiert 85 Jahre Marvel mit einem Programm der Superlative: Mit dem „Superhelden Tag“ am 24. August widmet der Kindersender seinen Disney Channel Superhelden einen ganzen Tag: Von 12.10 Uhr bis 20.15 Uhr laden Spidey und seine SuperFreunde, Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur und Phineas und Ferb: Mission Marvel mit heldenstarken Episoden und Specials zu einem Tag voller Spaß und Spannung ein. Als besonderes Highlight feiert ein neuer Held sein Debut sowie die deutsche Erstausstrahlung im Disney Channel: Ich bin Groot (Disney+ Original) ist eine fünfteilige Kurzfilmserie, in der der freche Baby Groot seine glorreichen Kindheitstage erlebt und jede Menge Unfug in der Galaxie treibt. Ebenfalls deutsche TV-Premiere feiert am „Superhelden Tag“ das Special Marvel Avengers: Code Red.

Ab dem 30. September um 07.20 Uhr schwingen sich Spidey und seine Super-Freunde in neuen Folgen der dritten Staffel durch den Disney Channel. Die neuen Folgen münden schließlich am 11. Oktober ab 05.45 Uhr in der großen „Spidey Party“: Hier warten den ganzen Vormittag lang Lieblingsfolgen mit dem Superhelden-Trio auf alle großen und kleinen Fans. Die brandneue zweite Staffel von Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur feiert am 5. Oktober ab 13.55 Uhr Premiere im Disney Channel.

Superhelden-Produkte für Fans

Zur Feier des 85. Jubiläums sind zahlreiche neue Produkte im Handel erhältlich, die das Vermächtnis der ikonischen Helden und Heldinnen würdigen. Zu den Highlights zählt die Jubiläums-Kollektion „Marvel Legends Series“ von Hasbro mit aufregenden neuen Actionfiguren, Helmen und weiteren Neuheiten. Auch LEGO erweitert das Superhelden-Angebot um neue Bausets, darunter das Bauspielzeug „Tanzender Groot“ mit interaktiver Tanzfunktion. Panini zelebriert mit dem Comic-Band „Marvel Age 1000 – Jahrhundert der Helden“ den Spirit von Marvel und lässt Fans tief in die Abenteuer der beliebten Charaktere eintauchen. DeinDesign präsentiert neue Handy- und Laptophüllen im Marvel Design, Jada stellt Die-Cast-Sammelfiguren im 4er Pack vor und Spin Master bringt die klassischen Rubik Cubes im Superhelden-Look in den Handel.

Seit Anfang August ist die exklusive Hulk Briefmarke in Kooperation mit der Deutschen Post erhältlich. Dies ist bereits die fünfte Briefmarke aus der Superhelden Serie – in den letzten beiden Jahren waren bereits Spider-Man, Black Panther, Iron Man und Captain Marvel als deutschlandweite Motive vertreten. Im Herbst 2024 wird eine weitere Briefmarke erscheinen, die die Marvel Serie vorerst abschließen wird.

Spenden-Auktion für Make-A-Wish Deutschland

Anlässlich des 85. Jubiläums versteigert Make-A-Wish Deutschland zusammen mit eBay Charity zwei Pakete mit exklusiven Marvel Fan-Items: u.a. „Deadpool und Wolverine“ Funko- und Hasbro-Figuren persönlich signiert von Hugh Jackman und Ryan Reynolds. Die Erlöse der Auktionen gehen zu 100% an Make-A-Wish Deutschland. Fans erhalten zudem bei eBay mit dem Code Marvel85 15% Rabatt auf zahlreiche Marvel Produkte. Weitere Informationen und die Nutzungsbedingungen stehen hier zur Verfügung. Bildmaterial zum 85. Jubiläu