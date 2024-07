Captain America: Brave new World Teaser macht Lust auf mehr

Die Marvel Studios präsentieren heute den Teaser-Trailer und das Poster zu Captain America: Brave new World, mit Anthony Mackie in der Rolle als Captain America. Falcon, den Mackie in früheren MCU-Filmen verkörperte, übernahm offiziell den Schild von Captain America im Finale von “The Falcon and The Winter Soldier” auf Disney+ im Jahr 2021. Der actiongeladene Marvel-Blockbuster und nächste Teil der weltweit beliebten Captain-America-Reihe startet am 12. Februar 2025 in den österreichischen Kinos.

Zum Film:

Nach einem Treffen mit dem neu gewählten US-Präsidenten Thaddeus Ross, gespielt von Harrison Ford, der in diesem Film sein MCU-Debüt gibt, findet sich Sam Wilson plötzlich inmitten eines internationalen Konflikts wieder. Er muss die Hintergründe eines skrupellosen, globalen Komplotts aufdecken, bevor der wahre Strippenzieher die gesamte Welt ins Chaos stürzen kann. Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt…