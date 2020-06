Jojo Rabbit (Blu-ray) Filmkritik – Mein bester Freund Adolf

Jojo Rabbit basiert auf dem Roman Caging Skies der neuseeländischen Autorin Christine Leunens. Allerdings stammen die komödiantischen Teile dieses Films allesamt von Taika Waititi, der in Jojo Rabbit nicht nur den imaginierten Hitler spielt und in diesem Aufzug Regie führte sondern auch das mit einem Oscar prämierte Drehbuch schrieb.

Jojo Rabbit wirft einen satirisch-komödiantischen Blick auf die Nazi Zeit, erzählt aber auch die rührselige Geschichte von der Läuterung eines indoktrinierten kleinen Burschen. Besonders gegen Ende des Films hätte Waititi aber gut daran getan, manche Jokes im Script auszulassen, um der Ernsthaftigkeit der Sitation gerechter zu werden. Selbst wenn man bedenkt, dass Jojo Rabbit uns Adolf Hitler als besten imaginären Freund durch die Augen eines zehnjährigen zeigt und daher so manche Szenen durchaus Sinn machen, übertreibt es Waititi manchmal.

Dass man über Hitler lachen darf und auch soll, zeigten ja schon Filme wie The Producers oder zuletzt Er ist wieder da mit Oliver Masucci. Allerdings macht Jojo Rabbit das manchmal durchaus sehr flach und eher unangebracht a la „Haha Bücherverbrennung als lustige Ferienlager-Beschäftigung – voll lustig!“ und einer unnötig ewig hinausgezogenen „Heil Hitler!“-Begrüßungsorgie. Letzterer Joke musste scheinbar sogar in abgeänderter Form zweimal in Jojo Rabbit auftauchen.

Ganz besonders dümmlich fällt hier als absolut unnötiger Comic Relief Fräulein Rahm (Rebel Wilson) auf. Die billige Rambo-Einlage gegen Ende des Films ist einfach nur unangemessen. Ähnlich „lustig“ wäre es, würde ich Jojo Rabbit eine 8,8 Pixel Wertung geben, was ich sicherlich nicht tue. Niveau geht nämlich anders.

Die anderen Rollen sind jedoch toll besetzt und sehr gut gespielt. Besonders Scarlett Johansson brilliert in ihrer Rolle als liebevoll schützende Mutter Betzler, die mit der zunehmenden Radikalisierung ihres Sohns stark kämpft. Auch Thomasin McKenzie als Elsa ist fantastisch in ihrer teils jugendlich-sarkastischen teils absolut ernsthaften Interaktion mit Jojo, ist besonders bei Stimmungswechseln unheimlich glaubwürdig. Es sei aber auch angemerkt, dass nicht alle Charaktere so gut in die Erzählung integriert sind und ihre Motivation sich in bestimmten Situationen entsprechend zu verhalten manchmal nur schwer nachvollziehbar ist. Ich schaue in deine Richtung, Hauptmann Klenzendorf. Achtet man hier nicht auf Details, geht diese leider unter.

Jojo Rabbit ist durchaus unterhaltsam und erzählt die Geschichte von Indoktrination und anschließender Läuterung oft mit passenden, manchmal aber auch völlig überzogenen Gags. Vielleicht braucht es diesen teils lockeren Umgang mit dieser Thematik, um ein großes Mainstream-Publikum einzufangen. Den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch hat sich Waititi meiner Meinung nach aber für Jojo Rabbit nicht verdient.