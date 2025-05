Jackery Explorer 2000 V2 im Test: Wie gut ist die Powerstation?

Ich habe die Jackery Explorer 2000 v2 Powerstation in den letzten Wochen im Alltag ausprobiert – vom Laden von Werkzeugen bis zum autarken Betrieb kleiner Haushaltsgeräte – in meinem Jackery Explorer 2000 v2 Test teile hier meine persönlichen Eindrücke, Stärken und Schwächen der neuen Version.

Vergleich: Jackery Explorer 2000 Pro vs. 2000 V2

Eigenschaft Explorer 2000 Pro Explorer 2000 V2 Kapazität 2.160 Wh 2.042 Wh Dauerleistung (AC) 2.200 W 2.200 W Spitzenleistung (AC) 4.400 W 4.400 W Akkutyp Lithium-Ionen (Li-ion NMC) Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) Lebensdauer ca. 1.000 Zyklen ca. 4.000 Zyklen Ladezeit (Netzstrom) ca. 2 Stunden ca. 1,7 Stunden Solar-Eingang max. 1.200 W 1.200 W USB-Anschlüsse 2× USB-A, 2× USB-C 1× USB-A, 2× USB-C (100 W) AC-Ausgänge 2× 230 V 2× 230 V Kfz-Anschluss (12 V) Ja Ja Gewicht ca. 19,5 kg ca. 17,5 kg Größe (L × B × H) 38,4 × 26,9 × 30,7 cm 38,5 × 26,5 × 30,7 cm Kühlung & Lautstärke Lüfter bei höherer Lautstärke Leiser durch optimierte Lüftersteuerung

Der Jackery Explorer 2000 V2 Solargenerator stellt eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber dem Explorer 2000 Pro dar. Dank moderner LiFePO₄-Akkutechnologie bietet er eine erheblich längere Lebensdauer mit bis zu 4.000 Ladezyklen, lädt schneller auf (in nur etwa 1,7 Stunden) und ist durch das kompaktere, leichtere Gehäuse einfacher zu transportieren. Zusätzlich arbeitet der V2 leiser durch eine optimierte Lüftersteuerung.

Erster Eindruck: Robuste Technik im durchdachten Design

Der erste Eindruck überzeugt: Der Explorer 2000 V2 ist – wie auch die Vorgängermodelle von Jackery – gewohnt hochwertig verarbeitet. Das Gehäuse wirkt robust und langlebig. Mit einem Gewicht von etwa 17,5kg ist das Gerät natürlich kein Leichtgewicht – bei dieser Leistung aber völlig angemessen. Der integrierte Griff sorgt dennoch für eine erstaunlich gute Transportierbarkeit.

Das große LCD-Display zeigt alle wichtigen Informationen klar strukturiert an – darunter:

Aktuelle Eingangsleistung (Watt)

Ausgangsleistung (Watt)

Akkustand in Prozent

Geschätzte Restlaufzeit (beim Entladen)

Die Anschlüsse sind logisch angeordnet und gut beschriftet – Verwechslungsgefahr besteht hier nicht.

Anschlüsse im Überblick:

2x AC-Ausgang: 230V ~ 50Hz, 10A Max

2x USB-C: bis 100 W (ideal für Laptops oder Tablets)

1x USB-A: 18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A (für kleinere Geräte)

1x Kfz-Ausgang (12V⎓10A)

1x AC-Eingang: 220 V-240 V~ 50 Hz, 10 A Max.

2x DC-Eingang: 8-mm-DC-Anschlüsse: 11–16V⎓8 A Max; Einzelanschluss 16-60V⎓12A, Doppelanschluss 21A/400W Max

In der Praxis: Leistung satt & einfache Bedienung

Die Explorer 2000 V2 Powerstation meistert alle Tests mit Bravour. Ich habe die Powerstation sowohl im Homeoffice als auch unterwegs beim Camping und sogar bei einem Familienfest als Stromquelle für einen Tischgriller eingesetzt – dabei zeigte sich die enorme Flexibilität des Geräts.

Folgende Geräte konnten problemlos gleichzeitig betrieben werden:

Laptop mit Monitor

Espressomaschine (ca. 1.300 W)

Externe Festplatte

Smartphone-Ladegerät

Tischgriller (1.500W)

Kleine Klimaanlage (1.200 W)

Selbst bei dieser kombinierten Last arbeitete der Explorer ruhig und effizient. Der intelligente Lüfter sprang nur bei dauerhaft hoher Belastung an und blieb im Alltagsbetrieb meist unhörbar. Besonders gefällt mir – wie auch schon beim Vorgänger dem Explorer 1000 Plus (hier geht’s zu meinem Test), dass die Leistungsanzeige stets live zeigt, was verbraucht wird – so behaltet ihr jederzeit die Kontrolle.

Die Powerstation kann auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) verwendet werden. Einfach an die Steckdose anschließen, Verbraucher anschließen – und bei Stromausfall schaltet sich der Akku in unter 20 Millisekunden zu. Ideal für sensible Geräte wie NAS-Systeme, Server oder medizinische Ausrüstung (z. B. CPAP-Geräte).

Bedienung: Kinderleicht – auch ohne Anleitung

Die Benutzerführung ist extrem klar und selbsterklärend. Die Eingänge und Ausgänge sind separat aktivierbar, wodurch ihr gezielt steuern könnt, welche Zone gerade aktiv ist. Das Display liefert dabei stets Echtzeitdaten. Auch ohne technischen Hintergrund versteht man das Gerät nach wenigen Minuten – ein großer Pluspunkt für alle, die keine Lust auf dicke Handbücher haben.

Technik & Akkuleistung: Ein echtes Langzeitgerät

Der LiFePO4-Akku im Explorer 2000 V2 bringt zahlreiche Vorteile mit sich:

Über 4.000 Ladezyklen bis 70 % Kapazität

Hohe thermische Stabilität

Sicherer Betrieb – auch bei höheren Lasten

Die Nutzkapazität liegt realistisch bei knapp über 2.000 Wh, was bedeutet, dass ihr auch stärkere Geräte betreiben könnt, ohne nachzuladen.

Typische Laufzeiten (ca.):

Fernseher (100W): bis zu 20 Stunden

Kühlschrank (150W): 13–14 Stunden

E-Bike-Ladegerät (250W): ca. 8 Stunden

Notebook (60W): über 30 Stunden

Smartphone (10W): über 150 Ladungen

Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) schützt die Station dank ChargeShield 2.0 (mehr dazu im englischen Blogpost) zuverlässig vor:

Tiefentladung

Überladung

Überhitzung

Kurzschluss

Überlast

Der Temperaturbereich für den Betrieb liegt zwischen -10 °C und +45 °C – ideal also auch für Wintercamping oder heiße Sommertage (Achtung: direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!).

Die App: Praktisch, aber nicht notwendig

Über die kostenlose Jackery App könnt ihr den Explorer 2000 V2 via Bluetooth oder WLAN mit dem Smartphone verbinden. Hier seht ihr die gleichen Infos wie am Gerätedisplay – plus:

Fernsteuerung der einzelnen Stromzonen

Aktivierung von Lade- oder Energiesparmodi

Firmware-Updates

Wermutstropfen: Die App ist nicht perfekt. In den Stores gibt es aktuell bestenfalls durchschnittliche Bewertungen. Die Verbindung klappt meist, gelegentlich sind aber Neuanmeldungen nötig. Wer lieber „analog“ bleibt, kann die App aber auch getrost ignorieren – das Gerät funktioniert auch komplett eigenständig.