Jack Black wird nach Bowser auch zu Steve aus Minecraft

Der ultimative Geek Jack Black wird Berichten zufolge Minecraft Steve spielen. Geht es nach School of Rock und Konsorten noch kultiger?

Jack Black <3 Minecraft

Jack Black wird also den blockigen Protagonisten neben Jason Momoa in der lange verzögerten Verfilmung des Spiels spielen. Die Minecraft-Adaption befindet sich seit 2014 in der Entwicklung. Es hat mindestens drei frühere Direktoren (Shawn Levy, Rob McElhenney und Peter Sollett) und zwei verpasste Veröffentlichungsfenster (2019 und 2022) hinter sich. Sein aktuelles Zieldatum ist der 4. April 2025. Aktive Autoren für die aktuelle Iteration des Projekts wurden noch nicht enthüllt. Die Anpassung des Sandbox-Bauspiels in einen plotgetriebenen Hollywood-Blockbuster wird jedoch reichlich Kreativität seiner Schreiber ermöglichen (und wahrscheinlich erfordern). Eine 2019 veröffentlichte Handlungszusammenfassung (die noch gelten kann, oder auch nicht) beschreibt den Film als “ein Teenager-Mädchen und ihre bunt zusammengewürfelte Gruppe von Abenteurern”.

Nachdem sich der bösartige Ender-Drache auf einen Weg der Zerstörung begeben hat, müssen sie ihre schöne, blockige Überwelt retten. Black ist frisch zurück von einer gefeierten Leistung als Bowser im The Super Mario Bros. Film, in dem er die Wirksamkeit seiner überlebensgroßen komödiantischen Präsenz in Spieladaptionen zeigte. Napoleon Dynamite-Schöpfer (und schwarzer Mitarbeiter bei Nacho Libre) Jared Hess wird Regie führen. Deadline sagt, dass die Produktion des Films, der von Warner Bros, Vertigo, Legendary, Mojang / Microsoft und On the Roam stammt, bald beginnen wird. Emma Myers, Danielle Brooks und Sebastian Eugene Hansen haben sich verpflichtet, sich Black und Momoa in der Besetzung anzuschließen. Mal sehen, wann der Film tatsächlich erscheinen wird – und in welcher Form!