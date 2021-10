Jabra Evolve2 75 angekündigt (Release 15.10.2021)

Jabra stellt heute mit dem neue Jabra Evolve2 75 das neueste Headset in der Evolve-Reihe vor. Die Evolve2 Serie bietet hochwertige und maßgeschneiderte UC-Headsets für die Herausforderungen des modernen Arbeitsalltags.

Studie als Grund für das Evolve2 75

In Jabras neuester Studie zum Thema hybrides Arbeiten gaben 85 Prozent der Wissensarbeiter:innen an, dass sie nur dann wirklich produktiv arbeiten, wenn sie sich auf ihre Audio-, Video- und Connectivity-Lösungen verlassen können. Diesen Aspekt hat Jabra bei der Entwicklung des neuen Evolve2-Modells in den Vordergrund gestellt und setzt mit dem Headset auf mehr Komfort, Konzentration, Kollaboration und Insights. Denn genau dies sind die größten Herausforderungen für Unternehmen, deren Mitarbeiter:innen an ständig wechselnden Orten arbeiten. Daher ist das Evolve2 75 darauf ausgelegt, die Flexibilität der Träger:innen zu maximieren und gleichzeitig die Konzentration zu steigern. Zudem liefert es kristallklare Sprachqualität bei Anrufen und perfekten Sound in jeder Umgebung.

Jabra hat dazu eine optimierte ergonomische Passform für die Ohrmuscheln des Headsets entwickelt: die Jabra Dual-Foam Technologie. Die Kunstlederohrmuscheln bieten eine neugestaltete Doppelpolsterung, um den Druck auf die Ohren zu reduzieren und gleichzeitig die Passive Noise Cancellation sowie die Innenbelüftung zu verbessern. Das erhöht den Tragekomfort und verbessert auch die Gesamtleistung der aktiven Geräuschunterdrückung – für maximalen Komfort ohne Kompromisse beim Klang.

Individualisierbarer Sound

Das Evolve2 75 ist das erste Evolve-Headset von Jabra mit vollständig einstellbarer Advanced Active Noise Cancellation (ANC), sodass Nutzer:innen selbst bestimmen, wie viel (oder wie wenig) sie von ihrer Umgebung mitbekommen. Über die HearThrough-Taste entscheiden die Träger bei Bedarf, ob sie die Geräusche um sich herum wieder wahrnehmen wollen, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Das Evolve2 75 lässt sich zudem perfekt an individuellen Musikgeschmack und jede Situation anpassen. Die Soundeinstellungen können per MySound in der Sound+App personalisiert werden. Hier erstellen die Träger situationsabhängige Soundprofile und erhalten zudem die Möglichkeit, die Musik per Equalizer an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Verbesserte Sprachqualität und mehr Flexibilität

Der Mikrofonarm ist im Vergleich zum Vorgängermodell Evolve 75 um 33 Prozent kürzer und bietet dem Nutzer:innen dennoch mehr Flexibilität bei verbessertem Klang. Er erfüllt außerdem die strengen Open-Office-Anforderungen von Microsoft, wenn der Arm nach unten geklappt und im Performance-Modus genutzt wird. So werden Umgebungsgeräusche in Großraumbüros und belebten öffentlichen Räumen effektiv ausgeblendet. Das Headset verfügt zudem über einen Discreet Modus. Ist der Mikrofonarm eingeklappt, lassen sich immer noch hochwertige Gespräche führen – perfekt für den Einsatz unterwegs, wenn das Headset mehr nach einem Kopfhörer aussehen soll. Die 8-Mikrofon-Technologie des Headsets arbeitet zusammen mit dem Triple-Chipset-Algorithmus von Jabra, um noch präziser zwischen der Stimme des Trägers und den Geräuschen in der Umgebung zu unterscheiden und so die bisher beste Sprachqualität zu bieten. Das Evolve2 75 verfügt außerdem über das bekannte Busylight mit verbesserter 360°-Sicht, das anzeigt, wenn die Nutzer:innen sich voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren müssen oder sich in einem Gespräch befinden.