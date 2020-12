It Takes Two vom A Way Out-Macher erscheint am 26.3.2021

Electronic Arts und die Hazelight Studios enthüllten nun endlich den offiziellen It Takes Two Releasetermin. Das ausschließlich auf Koop ausgelegte, genreübergreifende Plattform-Adventure-Spiel wird am 26. März 2021 auf Konsolen und PC erhältlich sein.

In It Takes Two begebt ihr euch auf eine verrückte Reise und schlüpft in die Rollen des zerstrittenen Paares Cody und May, die von einem magischen Zauber in Puppen verwandelt wurden und in einer Fantasie-Welt gefangen sind. Dabei treffen sie auf unberechenbare Herausforderungen, wie das Steuern einer Unterhose, oder sie stehen in einem quirligen Nachtclub am DJ-Pult, und müssen widerwillig ihre zerbrochene Beziehung retten. Mit zusammenhängenden Charakterfähigkeiten in jedem neuen Level, unerwarteten Hindernissen und witzigen, von Herzen kommenden Momenten hangelt ihr euch durch ein einzigartiges, metaphorisches Spielerlebnis.

Um das Spiel im Koop-Modus zu erleben, laden Spieler über den Freunde-Pass kostenlos eine/n FreundIn zum Online-Koop ein, um die immer neuen Herausforderungen zu meistern, die nur zusammen gelöst werden können. Wie der Freunde-Pass funktioniert, seht ihr hier: