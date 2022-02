It Takes Two kommt wohl auf die große Leinwand als Film oder Serie

It Takes Two ist der nächste Eintrag in der langen Reihe von Videospieladaptionen für Film und Fernsehen. Lest hier mehr!

Über die Pläne von It Takes Two

Es scheint, dass fast jedes Spiel heutzutage an Film oder Fernsehen angepasst werden soll, und Hazelight Studios Game of the Year-Gewinnertitel It Takes Two (zu unserem Test) steht als nächstes auf dieser Liste der Adaptionen. Laut letzten Berichten arbeitet das Studio mit dj2 Entertainment für das Projekt zusammen, die am besten für die Produktion des Sonic-Films und seiner Fortsetzung bekannt sind.

Hazelights Gründer und Josef Fares, Kreativdirektor von It Takes Two, teilte seine Gedanken mit: „Die Welt und die Geschichte in It Takes Two zu schaffen, hat mir und dem Team so viel Spaß gemacht. Da es eine starke Erzählung mit vielen verrückten Charakteren und genauso verrückten Koop-Action-Momenten ist, ist das Potenzial für eine großartige Anpassung an Film oder Fernsehen riesig.“

Anscheinend steht schon fest, wer die Autoren sind – Pat Casey und Josh Miller, die auch beide Sonic-Filme geschrieben haben. Neben der It Takes Two-Adaption hat dj2 auch einige andere Gaming-to-Film-/TV-Projekte in Arbeit, wie eine Live-Action Life is Strange-Show, eine animierte Tomb Raider-Show für Netflix und eine Live-Action-Disco Elysium-Serie. Anscheinend steht nach Arcane und The Witcher der nächste Videospiel-Serien-Boom ins Haus!