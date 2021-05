Arcane: Animierte League of Legends Serie ab Herbst auf Netflix

Diese Serie ist Riot Games’ erster Ausflug in die Welt des Streaming. Arcane spielt im weltweit bekannten Universum von League of Legends und ist eine animierte Serie, die Riot Games in Zusammenarbeit mit Fortiche Productions entwickelt und produziert. Die Geschichte ist in der utopischen Region Piltover und dem unterdrückten Zhaun im Untergrund angesiedelt und folgt den Ursprüngen zweier bekannter League-Champions sowie der Macht, die das Ende ihrer Freundschaft bedeuten soll.

Director of Original Animation für Netflix, Dominique Bazay sagt: „League of Legends sorgt für weltweite Begeisterung und wir freuen uns, das Zuhause von Arcane, der ersten Fernsehserie in diesem Universum, sein zu dürfen. Die Serie nimmt Fans mit auf eine visuell spektakuläre Achterbahnfahrt, die alle Zuschauer in Atem halten wird.“

Global President of Entertainment für Riot Games, Shauna Spenley sagt: „Arcane wurde als ein Liebesbrief an unsere SpielerInnen und Fans geschaffen, die uns um weitere Filmerlebnisse gebeten haben, um tiefer in die Welten und Champions von League of Legends eintauchen zu können. Netflix ist mit seiner fantastischen globalen Marke und dem gemeinsamen Fokus auf qualitativ hochwertige und erstklassige Inhalte der perfekte Partner für uns, um Arcane SpielerInnen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“