iPhone 12: So schnell wie ein 6-Kern Desktop-PC?

Das iPhone 12 wird voraussichtlich Im September 2020 von Apple vorgestellt werden. Schon jetzt sickern einzelne Details zur Prozessorleistung durch. Mehr lest ihr hier!

Über den Chip im iPhone 12

Aller Voraussicht nach wird Apple einen A14-Chip im iPhone 12 verbauen. Das folgt der strengen Nummerierung bei den Chipsätzen und wird wohl so niemanden überraschen. Die Technik heutzutage ermöglicht es, die neuesten Prozessoren in der 7nm-Fertigung herzustellen. Das bedeutet, dass die Transistoren auf einem Chip gerade mal 7 Nanometer (oder 0.000007 Millimeter) groß sind. Vereinfacht gesagt: Je mehr solcher Transistoren vorhanden sind, umso größer das Leistungspotenzial. Das ist sowohl bei Smartphones, aber auch in „echten“ Rechnern wie Notebooks oder Desktop-PCs so.

Der A14-Chip für das iPhone 12 wird wohl im 5nm-Prozess gefertigt. Würde man einen Chip in regulärer Größe mit diesem Prozess herstellen, würden mehr als 15 Milliarden Transistoren darauf Platz finden. Das ist in einer Größenordnung, in der sich die größten High-End-Prozessoren und Grafikkarten befinden – eigentlich undenkbar, so etwas in ein Handy zu packen. Die Leistung im Smartphone beträgt nur wenige Watt, gut so, ansonsten wären unsere Akkus noch schneller leer. Geekbench 5 teilt die derzeitige Smartphone-Leistung so ein (Galerie mit 3 Bildern, Stand 16. Jänner 2020):