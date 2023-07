Invincible presents: Atom Eve: Visual Novel RPG zur Amazon Prime Serie angekündigt

Skybound Entertainment kündigt im Rahmen der San Diego Comic Con mit Invincible Presents: Atom Eve ein Visual Novel RPG aus dem Invincible-Universum an. Das Spiel ergänzt die preisgekrönte und von der Kritik gefeierte Comic- und Fernsehserie Invincible auf Amazon Prime. Die besondere Enthüllung fand auf dem Invincible 20th Anniversary Panel am vergangenen Freitag auf der Comic-Con International: San Diego statt und folgt damit auf das kürzlich angekündigte Superhelden Rollenspiel von Ubisoft und Skybound, Invincible: Guarding the Globe.

Was erwartet euch?

Invincible Presents: Atom Eve wird von Terrible Posture Games (The Walking Dead: Last MILE, Mothergunship) unter der Leitung von Creative Director Jill Murray (Narrative Lead/Design bei Assassin’s Creed III: Liberation, Shadow of the Tomb Raider, Boyfriend Dungeon) und Art Director Rossi Gifford (Illustrator und Character Designer bei Riot Games, Marvel und Skybound) entwickelt. Invincible Presents: Atom Eve ermöglicht es den Spieler:innen, in die Rolle von Atom Eve zu schlüpfen, der gleichnamigen Superheldin aus den Invincible-Comics und der Animationsserie.

Spieler:innen erforschen Atom Eves Leben über die Geschichte hinaus, die sie bereits aus den Comics und der Zeichentrickserie kennen und lieben. Dabei müssen sie sich den Herausforderungen stellen, die damit verbunden sind, wenn der Spagat zwischen dem Superheldenleben voller Gefahren und Verantwortungen und dem alltäglichen Leben bestehend aus Schule, Freunden, Familie und romantischen Interessen glücken soll. Dramatische Entscheiden der Spieler:innen, die Einfluss auf Atom Eves Beziehungen nehmen, bestimmen den Ausgang der Geschichte über mehrere Pfade hinweg. Dazu müssen Spieler:innen entscheiden, wie sich Eves Fähigkeiten entwickeln und wie ihre Kraft gestärkt wird. Dadurch entstehen spezielle Kampffähigkeiten für den Einsatz in actionreichen Kämpfen im Comic-Stil und einzigartige Dialogoptionen, die die Geschichte nach eigenen Vorstellungen weiterführt.