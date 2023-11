Insomniac Games bestätigt Fokus auf den neuen Spider-Man

Insomniac Games hat bestätigt, welcher Charakter in Zukunft sein primärer Spider-Man sein wird. Fans des Comics wissen es längst!

In Zukunft dreht es sich um Miles

Nachdem jeder seinen eigenen Solo-Titel hatte, teilen sich Peter Parker und Miles Morales das Rampenlicht im kürzlich veröffentlichten Spider-Man 2. Der Titel lässt euch flugs zwischen den beiden Spider-Men wechseln, während sie sich zusammentun, um New York vor Schurken wie Venom, Lizard und Kraven the Hunter zu retten. Jetzt stellt sich die Frage: Wer wird die Hauptrolle in einer möglichen Fortsetzung übernehmen? Und ein weiterer Titel ist fast schon Pflicht, da Spider-Man 2 das am schnellsten verkaufte PlayStation Studios-Spiel in der Geschichte ist. Laut Sony wurden in den ersten 24 Stunden 2,5 Millionen Exemplare gekauft – unglaublich.

Auf die Frage nach dem Ende des Spiels und wer von nun an der “Haupt“-Spider-Man sein wird, bestätigten Arfmann und Morris von Insomniac, dass Miles im Mittelpunkt stehen wird, wenn Peter zumindest vorerst in den Hintergrund tritt. “Das ist es, was so cool war, eine Geschichte über zwei Spider-Men zu schreiben: Sie sind beide stark, und einer von ihnen kann stark sein, wenn der andere es nicht ist. Am Ende ist Miles selbstbewusster und er sagt: “Ja, ich habe das verstanden. Wie viel schlimmer können die Dinge nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, werden?'” Ein potentielles Marvel’s Spider-Man 3 wird uns dann zeigen, wie viel schlimmer die Dinge werden können!