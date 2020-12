Indie World Showcase für 15.12 angekündigt

Noch keine Ideen für Weihnachtsgeschenke? Dann solltet ihr morgen ab 18:00 Uhr unbedingt einen Blick in den neuen Indie World Showcase von Nintendo werfen. Dieser bietet 15 Minuten aktuelle Infos zu Spieleneuheiten, Ankündigungen und Updates aus der internationalen Indie-Szene. Wer wissen will, was unabhängige EntwicklerInnen aus aller Welt für Nintendo Switch in der Pipeline haben, sollte den Livestream Indie World – 15.12.2020 nicht verpassen. (Hoffen wir auf Updates zu Axiom Verge 2, Baldo und Hollow Knight: Silksong)